С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей
С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей
С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей - РИА Новости Крым, 07.11.2025
С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей
С 1 января 2026 года в Крыму начнут работу территориальные органы Росреестра и Роскадастра, которым передаются полномочия по регистрации недвижимости и другие... РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. С 1 января 2026 года в Крыму начнут работу территориальные органы Росреестра и Роскадастра, которым передаются полномочия по регистрации недвижимости и другие функции, которые ранее выполнял республиканский госкомрегистр. Об этом журналистам заявила заместитель председателя Совета министров РК Анна Анюхина.1 ноября глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому Государственный комитет по регистрации и кадастру РК будет упразднен с 1 января 2026 года. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма.По словам Анюхиной, данный переход не отразится на качестве оказываемых крымчанам услуг.Она добавила, что власти уже длительное время работают над тем, чтобы переход был "бесшовным" и абсолютно незаметным для населения.Трудовой коллектив госкомрегистра РК сохранится и будет переведен в штат данных федеральных структур, им также передадут помещения ликвидируемого госкомитета, добавила она."Для всех категорий заявителей все останется на прежнем уровне, изменится только наименование органа", - подчеркнула вице-премьер республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей

В Крыму с 1 января заработают отделения Росреестра и Роскадастра – власти

10:58 07.11.2025 (обновлено: 10:59 07.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. С 1 января 2026 года в Крыму начнут работу территориальные органы Росреестра и Роскадастра, которым передаются полномочия по регистрации недвижимости и другие функции, которые ранее выполнял республиканский госкомрегистр. Об этом журналистам заявила заместитель председателя Совета министров РК Анна Анюхина.
1 ноября глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому Государственный комитет по регистрации и кадастру РК будет упразднен с 1 января 2026 года. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма.
По словам Анюхиной, данный переход не отразится на качестве оказываемых крымчанам услуг.
"С 1 января 2026 года на территории Республики Крым будут созданы два новых органа: территориальное управление Росреестра по Республике Крым и территориальный филиал Роскадастра. Данные органы будут правопреемниками всех полномочий и функций, которые осуществляет госкомрегистр. Данные мероприятия ни в коем случае не должны отразиться на качестве услуг по регистрации недвижимости, которые осуществляются на сегодняшний день", - сказала вице-премьер Крыма.
Она добавила, что власти уже длительное время работают над тем, чтобы переход был "бесшовным" и абсолютно незаметным для населения.
Трудовой коллектив госкомрегистра РК сохранится и будет переведен в штат данных федеральных структур, им также передадут помещения ликвидируемого госкомитета, добавила она.
"Для всех категорий заявителей все останется на прежнем уровне, изменится только наименование органа", - подчеркнула вице-премьер республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
