С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей

С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей - РИА Новости Крым, 07.11.2025

С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей

С 1 января 2026 года в Крыму начнут работу территориальные органы Росреестра и Роскадастра, которым передаются полномочия по регистрации недвижимости и другие... РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T10:58

2025-11-07T10:58

2025-11-07T10:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. С 1 января 2026 года в Крыму начнут работу территориальные органы Росреестра и Роскадастра, которым передаются полномочия по регистрации недвижимости и другие функции, которые ранее выполнял республиканский госкомрегистр. Об этом журналистам заявила заместитель председателя Совета министров РК Анна Анюхина.1 ноября глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому Государственный комитет по регистрации и кадастру РК будет упразднен с 1 января 2026 года. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма.По словам Анюхиной, данный переход не отразится на качестве оказываемых крымчанам услуг.Она добавила, что власти уже длительное время работают над тем, чтобы переход был "бесшовным" и абсолютно незаметным для населения.Трудовой коллектив госкомрегистра РК сохранится и будет переведен в штат данных федеральных структур, им также передадут помещения ликвидируемого госкомитета, добавила она."Для всех категорий заявителей все останется на прежнем уровне, изменится только наименование органа", - подчеркнула вице-премьер республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

