https://crimea.ria.ru/20250216/vtoroe-za-mesyats-zemletryasenie-proizoshlo-v-poltavskoy-oblasti-na-ukraine-1144219955.html

Второе за месяц землетрясение произошло в Полтавской области на Украине

Второе за месяц землетрясение произошло в Полтавской области на Украине - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Второе за месяц землетрясение произошло в Полтавской области на Украине

Второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1 произошло в ночь на воскресенье в Полтавской области, сообщили в главном центре специального контроля Украины. РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T11:08

2025-02-16T11:08

2025-02-16T11:26

полтава

землетрясение

украина

новости

сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА НовостимКрым. Второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1 произошло в ночь на воскресенье в Полтавской области, сообщили в главном центре специального контроля Украины.В центре уточнили, что землетрясение произошло ночью, его магнитуда была 3,1.Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 1 февраля сообщала о землетрясении магнитудой 3,67 в Полтавской области.Также в мае 2023 года в 20 километрах к юго-западу от Полтавы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полтава, землетрясение, украина, новости, сейсмология