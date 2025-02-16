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Второе за месяц землетрясение произошло в Полтавской области на Украине - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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Второе за месяц землетрясение произошло в Полтавской области на Украине
Второе за месяц землетрясение произошло в Полтавской области на Украине - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Второе за месяц землетрясение произошло в Полтавской области на Украине
Второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1 произошло в ночь на воскресенье в Полтавской области, сообщили в главном центре специального контроля Украины. РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T11:08
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полтава
землетрясение
украина
новости
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА НовостимКрым. Второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1 произошло в ночь на воскресенье в Полтавской области, сообщили в главном центре специального контроля Украины.В центре уточнили, что землетрясение произошло ночью, его магнитуда была 3,1.Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 1 февраля сообщала о землетрясении магнитудой 3,67 в Полтавской области.Также в мае 2023 года в 20 километрах к юго-западу от Полтавы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелНеожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканыСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
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полтава, землетрясение, украина, новости, сейсмология
Второе за месяц землетрясение произошло в Полтавской области на Украине

Второе за месяц землетрясение произошло в Полтавской области на Украине

11:08 16.02.2025 (обновлено: 11:26 16.02.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА НовостимКрым. Второе за месяц землетрясение магнитудой 3,1 произошло в ночь на воскресенье в Полтавской области, сообщили в главном центре специального контроля Украины.
"Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра. По классификации землетрясений относится к неощутимым", - говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в соцсетях.
В центре уточнили, что землетрясение произошло ночью, его магнитуда была 3,1.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 1 февраля сообщала о землетрясении магнитудой 3,67 в Полтавской области.
Также в мае 2023 года в 20 километрах к юго-западу от Полтавы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0.
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