Рейтинг@Mail.ru
"Новый Херсонес" закроют в понедельник 17 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250216/novyy-khersones-zakroyut-v-ponedelnik-17-fevralya-1144221418.html
"Новый Херсонес" закроют в понедельник 17 февраля
"Новый Херсонес" закроют в понедельник 17 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2025
"Новый Херсонес" закроют в понедельник 17 февраля
В понедельник, 17 февраля, в музейно-храмовом комплексе будет проводиться технический день. Об этом написали в официальном Telegram-канале "Нового Херсонеса". РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T13:49
2025-02-16T13:54
новости крыма
севастополь
новости севастополя
новый херсонес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143330361_22:0:842:461_1920x0_80_0_0_78607f471746fac7a79d1a888b22b066.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В понедельник, 17 февраля, в музейно-храмовом комплексе будет проводиться технический день. Об этом написали в официальном Telegram-канале "Нового Херсонеса".Напомним, "Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя.30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.Вход в Новый Херсонес бесплатный. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход по билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.Крымских историки работают с искусственным интеллектом. Новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы ЭрмитажаКак в Севастополе реставрируют объекты культурного наследияХранители Херсонеса: секреты преданности археологов-реставраторов Рыжовых
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143330361_126:0:741:461_1920x0_80_0_0_dc480478f246b39ee083aed21f086397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, севастополь, новости севастополя, новый херсонес
"Новый Херсонес" закроют в понедельник 17 февраля

17 февраля в "Нового Херсонеса" будет проводиться технический день – администрация

13:49 16.02.2025 (обновлено: 13:54 16.02.2025)
 
© Официальный телеграм-канал комплекса "Новый Херсонес"Новый Херсонес в новогодние каникулы посетили 200 тысяч человек
Новый Херсонес в новогодние каникулы посетили 200 тысяч человек
© Официальный телеграм-канал комплекса "Новый Херсонес"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В понедельник, 17 февраля, в музейно-храмовом комплексе будет проводиться технический день. Об этом написали в официальном Telegram-канале "Нового Херсонеса".

"В понедельник, 17 февраля, в музейно-храмовом комплексе будет проводиться технический день. Это означает, что комплекс и все его объекты будут закрыты для посещения на один день", – сообщили в администрации.

Напомним, "Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя.
30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.
Вход в Новый Херсонес бесплатный. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход по билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.
Крымских историки работают с искусственным интеллектом. Новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы Эрмитажа
Как в Севастополе реставрируют объекты культурного наследия
Хранители Херсонеса: секреты преданности археологов-реставраторов Рыжовых
 
Новости КрымаСевастопольНовости СевастополяНовый Херсонес
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка
21:29Девять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
21:07Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии
20:41В бой идут одни старики: в Симферополе жил прототип фильма Быкова
20:23Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи
20:11В Ялте из-за плохой погоды дети могут не идти завтра в школу
19:42Может ли Украина получить ядерное оружие тайно и какие будут последствия
19:06"Красные линии" по-украински: в офисе Зеленского озвучили позицию Киева
18:37Трое мирных погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
18:16Украинская делегация в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского
17:42Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году
17:14В России создают справочник востребованных и перспективных специальностей
16:52Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта
16:30Снежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри
16:07В Греции рабочие заблокировали поставку тротила для "украинских" снарядов
15:40Защитники земли русской: эрзерумский триумф генерала Юденича
15:10На Крымском мосту растет очередь
14:52Землетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под Полтавой
14:16Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиков
13:49"Новый Херсонес" закроют в понедельник 17 февраля
Лента новостейМолния