https://crimea.ria.ru/20250216/novyy-khersones-zakroyut-v-ponedelnik-17-fevralya-1144221418.html

"Новый Херсонес" закроют в понедельник 17 февраля

"Новый Херсонес" закроют в понедельник 17 февраля - РИА Новости Крым, 16.02.2025

"Новый Херсонес" закроют в понедельник 17 февраля

В понедельник, 17 февраля, в музейно-храмовом комплексе будет проводиться технический день. Об этом написали в официальном Telegram-канале "Нового Херсонеса". РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T13:49

2025-02-16T13:49

2025-02-16T13:54

новости крыма

севастополь

новости севастополя

новый херсонес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143330361_22:0:842:461_1920x0_80_0_0_78607f471746fac7a79d1a888b22b066.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В понедельник, 17 февраля, в музейно-храмовом комплексе будет проводиться технический день. Об этом написали в официальном Telegram-канале "Нового Херсонеса".Напомним, "Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя.30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.Вход в Новый Херсонес бесплатный. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход по билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.Крымских историки работают с искусственным интеллектом. Новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы ЭрмитажаКак в Севастополе реставрируют объекты культурного наследияХранители Херсонеса: секреты преданности археологов-реставраторов Рыжовых

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, новости севастополя, новый херсонес