"Новый Херсонес" закроют в понедельник 17 февраля
17 февраля в "Нового Херсонеса" будет проводиться технический день – администрация
13:49 16.02.2025 (обновлено: 13:54 16.02.2025)
© Официальный телеграм-канал комплекса "Новый Херсонес"Новый Херсонес в новогодние каникулы посетили 200 тысяч человек
© Официальный телеграм-канал комплекса "Новый Херсонес"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В понедельник, 17 февраля, в музейно-храмовом комплексе будет проводиться технический день. Об этом написали в официальном Telegram-канале "Нового Херсонеса".
"В понедельник, 17 февраля, в музейно-храмовом комплексе будет проводиться технический день. Это означает, что комплекс и все его объекты будут закрыты для посещения на один день", – сообщили в администрации.
Напомним, "Новый Херсонес" стал самым популярным культурным объектом России, за первый месяц работы его посетили более 500 тысяч туристов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя.
30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.
Вход в Новый Херсонес бесплатный. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход по билетам. Для крымчан и севастопольцев предусмотрят льготное посещение.
Крымских историки работают с искусственным интеллектом. Новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки.
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