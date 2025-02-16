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На выборах президента Абхазии будет второй тур - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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На выборах президента Абхазии будет второй тур
На выборах президента Абхазии будет второй тур - РИА Новости Крым, 16.02.2025
На выборах президента Абхазии будет второй тур
На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в нем будут участвовать абхазский политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба, сообщил... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T08:20
2025-02-16T08:20
абхазия
выборы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в нем будут участвовать абхазский политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.Он добавил, что в 12.00 в воскресенье будут объявлены предварительные итоги.На пост главы государства на прошедших в субботу выборах претендовали пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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абхазия, выборы, новости, политика, общество
На выборах президента Абхазии будет второй тур

На выборах президента Абхазии будет второй тур - поучаствуют Гунба и Ардзинба

08:20 16.02.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДосрочные президентские выборы в Абхазии
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в нем будут участвовать абхазский политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.
"В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович", - сказал Маршан журналистам.
Он добавил, что в 12.00 в воскресенье будут объявлены предварительные итоги.
На пост главы государства на прошедших в субботу выборах претендовали пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
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