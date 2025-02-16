https://crimea.ria.ru/20250216/na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-budet-vtoroy-tur-1144218343.html

На выборах президента Абхазии будет второй тур

На выборах президента Абхазии будет второй тур - РИА Новости Крым, 16.02.2025

На выборах президента Абхазии будет второй тур

На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в нем будут участвовать абхазский политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба, сообщил... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T08:20

2025-02-16T08:20

2025-02-16T08:20

абхазия

выборы

новости

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в нем будут участвовать абхазский политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.Он добавил, что в 12.00 в воскресенье будут объявлены предварительные итоги.На пост главы государства на прошедших в субботу выборах претендовали пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, выборы, новости, политика, общество