https://crimea.ria.ru/20250216/zachem-tsentrobank-opyat-vozvraschaet-kupyury-5-i-10-rubley-vmesto-monet-1144187087.html
Зачем Центробанк опять возвращает купюры 5 и 10 рублей вместо монет
Зачем Центробанк опять возвращает купюры 5 и 10 рублей вместо монет - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Зачем Центробанк опять возвращает купюры 5 и 10 рублей вместо монет
90% денег, находящихся в обороте в России, составляют монеты, но они утрачивают популярность, к тому же есть необходимость регулярно внедрять в денежные знаки... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T07:45
2025-02-16T07:45
2025-02-16T07:45
крым
радио "спутник в крыму"
андрей вершицкий
центробанк рф
деньги
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. 90% денег, находящихся в обороте в России, составляют монеты, но они утрачивают популярность, к тому же есть необходимость регулярно внедрять в денежные знаки новые элементы для безопасности. Этим обусловлен процесс внедрения купюр 5 и 10 рублей вместо монет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.По словам Вершицкого, денег в обороте в России сейчас "достаточно много – почти 19 триллионов рублей".Хотя именно банкнотами представлена большая часть суммы (99%) наличных денег, которой оперируют россияне, в количественном выражении 90% денежных знаков составляют монеты, заметил он.При этом спрос на них стремительно исчезает, особенно на копейки. Например, 35% из всех – это монеты номиналом 10 копеек, "которые у кого-то лежат в копилках, но по факту ими никто не пользуется", сказал Вершицкий."Когда-то копейки были нормальным платежным инструментом. Сегодня пользуются монетами преимущественно от рубля. 50, 10, 5 копеек – очень редко. Банки, конечно, выдадут вам сумму до копейки. Но иногда клиенты их даже возвращают, потому что не знают, что с ними делать", – прокомментировал эксперт.Причина – очень много нулей в ценах, и оперировать мелкими деньгами просто неудобно и бессмысленно, отметил Вершицкий. Обратный процесс – возвращение к монетам – возможен только в случае деноминации, сказал экономист.Последняя такая процедура была в 1997 году, когда старая купюра в 1000 рублей менялась на один новый рубль, то же самое происходило с копейками, напомнил он."Подобная реформа была и в 1961 году, когда монеты остались, а заменили только бумажные деньги. И монеты стали в 10 раз дороже. Вот если произойдет деноминация, то копейка станет дороже, будет опять пользоваться спросом и иметь смысл. А у вас просто будет меньше нулей на банкнотах", – добавил Вершицкий.Такая процедура возможна, например, в случае массового перевыпуска рублей. И старый и новый рубль при этом останется ценным, но будет просто удобство в подсчетах, заметил эксперт.Пока о деноминации в России речи не идет, но предпринимать что-то нужно для упрощения в расчетах. Поэтому монеты номиналом 5 и 10 рублей, которыми пользуются редко, стало оправданным заменить купюрами, сказал Вершицкий.Но бумажные деньги изнашиваются гораздо быстрее монет: по разным оценкам, за два года и больше, отметил он. Поэтому важным аспектом является повышение качества купюр, которое, по словам Вершицкого, регулярно совершенствуется месте с дизайном и повышением защищенности. По его словам, этим также объясняется то, что приоритет в нынешних условиях отдается бумажным денежным знакам."Новые элементы безопасности внедряются, и это объективные причины: чтобы деньги нельзя было подделать. Это безопасность государства... И их должно быть приятно держать в руках, потому что ими пользуются не только граждане страны, но и туристы, которые приезжают и видят символы государства. То есть это комплексная проблема, которую нужно решать системно", – сказал эксперт.Он напомнил, что в обороте уже появились новые купюры номиналом 200, 2000 и 5000 рублей. Будут обновлять и другие, заметил Вершицкий."Это планируется сделать: до конца 2025 года планируется обновить 1000-рублевую купюру, а остальные – до конца 2028 года", – заключил экономист.Ранее 14 февраля стало известно, что Центробанк на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" В Крыму готовятся за цифровые рубли реализовать ряд инвестпроектов ПСБ запустил в Крыму продажу наличных юаней и драгоценных монет
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крым, андрей вершицкий, центробанк рф, деньги, общество, новости
Зачем Центробанк опять возвращает купюры 5 и 10 рублей вместо монет
Возвращение купюр вместо монет небольшим номиналом имеет комплексные причины – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. 90% денег, находящихся в обороте в России, составляют монеты, но они утрачивают популярность, к тому же есть необходимость регулярно внедрять в денежные знаки новые элементы для безопасности. Этим обусловлен процесс внедрения купюр 5 и 10 рублей вместо монет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.
По словам Вершицкого, денег в обороте в России сейчас "достаточно много – почти 19 триллионов рублей".
"На руках у населения 17,3 триллиона, и если поделить на численность жителей, то это примерно по 130 тысяч на человека. Лет 10 назад эта сумма была вдвое меньше, где-то 9 триллионов", – сказал Вершицкий.
Хотя именно банкнотами представлена большая часть суммы (99%) наличных денег, которой оперируют россияне, в количественном выражении 90% денежных знаков составляют монеты, заметил он.
При этом спрос на них стремительно исчезает, особенно на копейки. Например, 35% из всех – это монеты номиналом 10 копеек, "которые у кого-то лежат в копилках, но по факту ими никто не пользуется", сказал Вершицкий.
"Когда-то копейки были нормальным платежным инструментом. Сегодня пользуются монетами преимущественно от рубля. 50, 10, 5 копеек – очень редко. Банки, конечно, выдадут вам сумму до копейки. Но иногда клиенты их даже возвращают, потому что не знают, что с ними делать", – прокомментировал эксперт.
Причина – очень много нулей в ценах, и оперировать мелкими деньгами просто неудобно и бессмысленно, отметил Вершицкий. Обратный процесс – возвращение к монетам – возможен только в случае деноминации, сказал экономист.
Последняя такая процедура была в 1997 году, когда старая купюра в 1000 рублей менялась на один новый рубль, то же самое происходило с копейками, напомнил он.
"Подобная реформа была и в 1961 году, когда монеты остались, а заменили только бумажные деньги. И монеты стали в 10 раз дороже. Вот если произойдет деноминация, то копейка станет дороже, будет опять пользоваться спросом и иметь смысл. А у вас просто будет меньше нулей на банкнотах", – добавил Вершицкий.
Такая процедура возможна, например, в случае массового перевыпуска рублей. И старый и новый рубль при этом останется ценным, но будет просто удобство в подсчетах, заметил эксперт.
Пока о деноминации в России речи не идет, но предпринимать что-то нужно для упрощения в расчетах. Поэтому монеты номиналом 5 и 10 рублей, которыми пользуются редко, стало оправданным заменить купюрами, сказал Вершицкий.
Но бумажные деньги изнашиваются гораздо быстрее монет: по разным оценкам, за два года и больше, отметил он. Поэтому важным аспектом является повышение качества купюр, которое, по словам Вершицкого, регулярно совершенствуется месте с дизайном и повышением защищенности. По его словам, этим также объясняется то, что приоритет в нынешних условиях отдается бумажным денежным знакам.
"Новые элементы безопасности внедряются, и это объективные причины: чтобы деньги нельзя было подделать. Это безопасность государства... И их должно быть приятно держать в руках, потому что ими пользуются не только граждане страны, но и туристы, которые приезжают и видят символы государства. То есть это комплексная проблема, которую нужно решать системно", – сказал эксперт.
Он напомнил, что в обороте уже появились новые купюры номиналом 200, 2000 и 5000 рублей. Будут обновлять и другие, заметил Вершицкий.
"Это планируется сделать: до конца 2025 года планируется обновить 1000-рублевую купюру, а остальные – до конца 2028 года", – заключил экономист.
Ранее 14 февраля стало известно, что Центробанк на первом заседании в этом году сохранил
ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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