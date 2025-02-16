https://crimea.ria.ru/20250216/v-krymu-issleduyut-drevnosti-s-pomoschyu-ii---arkheologi-1144162946.html

В Крыму исследуют древности с помощью ИИ - археологи

В Крыму исследуют древности с помощью ИИ - археологи - РИА Новости Крым, 16.02.2025

В Крыму исследуют древности с помощью ИИ - археологи

Искусственный интеллект (ИИ) и новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки. Примеры в мультимедийном пресс-центре в ходе... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T07:03

2025-02-16T07:03

2025-02-16T07:03

крым

эльзара хайрединова

искусственный интеллект

наука и технологии

археология в крыму

археология

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект (ИИ) и новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки. Примеры в мультимедийном пресс-центре в ходе пресс-конференции привели сотрудники Института археологии Крыма РАН.Так, заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова рассказала, что ИИ в археологии активно разрабатывается и применяется для более точной фиксации найденных объектов культурного наследия.Вторым примером Хайрединова назвала использование сканирующих лазерных приборов при обработке найденных в ходе раскопок вещей."Мы все найденные вещи должны отрисовать. Лазерные программы позволяют сделать "разрез" в любом месте предмета, повернуть его с какой хочешь стороны и взглянуть на вещь по-новому. Мы на Эски-Кермене нашли одну надгробную надпись, но камень был очень плохой сохранности. Полностью ее прочитать и увидеть, какие там имена, нам помогли современные технологии", - ответила замдиректора на вопрос журналистов.Так, с разных точек и в разных световых фильтрах были сделаны много снимков и создана модель памятника, которая позволяет увидеть не видные простым человеческим глазом высеченные буквы."Вы знаете, что на плато Эски-Кермен нет воды. Единственный источник - это осадный колодец. Древние люди, когда сооружали крепость на плато, позаботились о том, чтобы создать водопровод. Мы рядом с плато в балке нашли остатки старого водопровода, но мы не можем понять, как он заходил в город и заходил ли, где была цистерна для накопления воды", - привела третий пример ученая.По ее словам, решить эту задачу поможет искусственный интеллект, который при помощи специальных программ по наклону рельефа определит водосток, куда шла вода."Этот метод исследования позволяет нам копать не просто так, по наитию, а имея научную основу. И, если мы находим остатки оборонительных сооружений, то можем реконструировать как выглядел облик города. Но без специалиста ИИ сам ничего не сделает", - уверена Хайрединова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы ЭрмитажаКак в Севастополе реставрируют объекты культурного наследияХранители Херсонеса: секреты преданности археологов-реставраторов Рыжовых

https://crimea.ria.ru/20250215/v-sevastopole-razrabatyvayut-sobstvennye-neyroseti-1144155483.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, эльзара хайрединова, искусственный интеллект, наука и технологии, археология в крыму, археология, новости крыма