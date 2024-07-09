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Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы Эрмитажа - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы Эрмитажа
Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы Эрмитажа - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы Эрмитажа
В Керчи на базе Музея каменных древностей "Лапидарий" проходит семинар-практикум Эрмитажной школы реставрации. Куратор программы "Эрмитажная школа реставрации"... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T20:19
2024-07-09T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Керчи на базе Музея каменных древностей "Лапидарий" проходит семинар-практикум Эрмитажной школы реставрации. Куратор программы "Эрмитажная школа реставрации" Марина Мичри рассказала РИА Новости Крым, как восстанавливаются изделия и есть ли нюансы при работе с античным стеклом.Свой опыт гости из Санкт-Петербурга будут передавать в течение двух недель реставраторам из разных городов, в том числе из Ставрополя, Керченского Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, из музея-заповедника "Судакская крепость", "Херсонеса Таврического" и краснодарского музея-заповедника "Фанагория". Стажировка также станет частью подготовки для аттестации этих специалистов."Здесь представлены предметы, которые были найдены на территории Крыма. В основном из могильников. Это и блюда, и импортные сосуды того времени из Сирии – нашлись прямые аналогии из других музеев", - рассказывает специалист Эрмитажной школы реставрации.Сотрудник музея-заповедника "Судакская крепость" реставрирует кувшинчик античного периода: расчищает его от загрязнений, удаляет продукты коррозии, которые легко этому поддаются. Те же элементы, которые не поддаются расчистке, останутся для дальнейшего изучения. Другой реставратор занимается склейкой блюда I-II века нашей эры. Подбирает его фрагменты и также проводит их расчистку.Стекло – очень узкое направление в реставрации. Это очень хрупкий, деликатный материал, который подвергается трансформации, деградирует в зависимости от условий хранения, условий залегания. Реставраторы должны понимать химические процессы, которые происходят, технологи изготовления стекла, в частности, античного, его особенности.В следующем году исполнится 10 лет сотрудничеству Эрмитажной школы реставрации с Крымом. Специалисты планируют организовать более широкую конференцию по сохранению культурного наследия полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов РыжовыхКак в Севастополе реставрируют объекты культурного наследияВ Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений
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Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы Эрмитажа

В Керчи Эрмитажная школа реставрации делится опытом по сохранению артефактов из стекла

20:19 09.07.2024 (обновлено: 20:29 09.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Керчи на базе Музея каменных древностей "Лапидарий" проходит семинар-практикум Эрмитажной школы реставрации. Куратор программы "Эрмитажная школа реставрации" Марина Мичри рассказала РИА Новости Крым, как восстанавливаются изделия и есть ли нюансы при работе с античным стеклом.
"В этом году семинар проходит по реставрации археологического античного стекла. Мы надеемся чему-то научить действующих реставраторов и отреставрировать 14 экспонатов, некоторые из которых будут экспонироваться в Крыму", - говорит Марина Мичри.
Свой опыт гости из Санкт-Петербурга будут передавать в течение двух недель реставраторам из разных городов, в том числе из Ставрополя, Керченского Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, из музея-заповедника "Судакская крепость", "Херсонеса Таврического" и краснодарского музея-заповедника "Фанагория". Стажировка также станет частью подготовки для аттестации этих специалистов.
"Здесь представлены предметы, которые были найдены на территории Крыма. В основном из могильников. Это и блюда, и импортные сосуды того времени из Сирии – нашлись прямые аналогии из других музеев", - рассказывает специалист Эрмитажной школы реставрации.
Сотрудник музея-заповедника "Судакская крепость" реставрирует кувшинчик античного периода: расчищает его от загрязнений, удаляет продукты коррозии, которые легко этому поддаются. Те же элементы, которые не поддаются расчистке, останутся для дальнейшего изучения.
Другой реставратор занимается склейкой блюда I-II века нашей эры. Подбирает его фрагменты и также проводит их расчистку.
Стекло – очень узкое направление в реставрации. Это очень хрупкий, деликатный материал, который подвергается трансформации, деградирует в зависимости от условий хранения, условий залегания. Реставраторы должны понимать химические процессы, которые происходят, технологи изготовления стекла, в частности, античного, его особенности.
"Мы занимаемся консервацией, удаляем загрязнения, работаем над стабилизацией материала, подбираем фрагменты и по возможности их склеиваем. Для предметов, которые готовятся к экспонированию, делается дополнительное внутреннее крепление", - поясняет Марина Мичри.
В следующем году исполнится 10 лет сотрудничеству Эрмитажной школы реставрации с Крымом. Специалисты планируют организовать более широкую конференцию по сохранению культурного наследия полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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