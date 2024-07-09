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Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы Эрмитажа

Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы Эрмитажа - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы Эрмитажа

В Керчи на базе Музея каменных древностей "Лапидарий" проходит семинар-практикум Эрмитажной школы реставрации. Куратор программы "Эрмитажная школа реставрации"... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T20:19

2024-07-09T20:19

2024-07-09T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Керчи на базе Музея каменных древностей "Лапидарий" проходит семинар-практикум Эрмитажной школы реставрации. Куратор программы "Эрмитажная школа реставрации" Марина Мичри рассказала РИА Новости Крым, как восстанавливаются изделия и есть ли нюансы при работе с античным стеклом.Свой опыт гости из Санкт-Петербурга будут передавать в течение двух недель реставраторам из разных городов, в том числе из Ставрополя, Керченского Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, из музея-заповедника "Судакская крепость", "Херсонеса Таврического" и краснодарского музея-заповедника "Фанагория". Стажировка также станет частью подготовки для аттестации этих специалистов."Здесь представлены предметы, которые были найдены на территории Крыма. В основном из могильников. Это и блюда, и импортные сосуды того времени из Сирии – нашлись прямые аналогии из других музеев", - рассказывает специалист Эрмитажной школы реставрации.Сотрудник музея-заповедника "Судакская крепость" реставрирует кувшинчик античного периода: расчищает его от загрязнений, удаляет продукты коррозии, которые легко этому поддаются. Те же элементы, которые не поддаются расчистке, останутся для дальнейшего изучения. Другой реставратор занимается склейкой блюда I-II века нашей эры. Подбирает его фрагменты и также проводит их расчистку.Стекло – очень узкое направление в реставрации. Это очень хрупкий, деликатный материал, который подвергается трансформации, деградирует в зависимости от условий хранения, условий залегания. Реставраторы должны понимать химические процессы, которые происходят, технологи изготовления стекла, в частности, античного, его особенности.В следующем году исполнится 10 лет сотрудничеству Эрмитажной школы реставрации с Крымом. Специалисты планируют организовать более широкую конференцию по сохранению культурного наследия полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов РыжовыхКак в Севастополе реставрируют объекты культурного наследияВ Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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