https://crimea.ria.ru/20241203/kogda-i-gde-v-rossii-mozhno-budet-poluchit-vaktsinu-ot-raka-1142343424.html

Когда и где в России можно будет получить вакцину от рака

Когда и где в России можно будет получить вакцину от рака - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Когда и где в России можно будет получить вакцину от рака

Новая российская вакцина от рака показала свою эффективность, ее начнут применять для пациентов осенью следующего года, сначала такая высокотехнологичная помощь РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T16:05

2024-12-03T16:05

2024-12-03T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Новая российская вакцина от рака показала свою эффективность, ее начнут применять для пациентов осенью следующего года, сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, а также рассказал о принципах действия уникального препарата.Как работает вакцина от ракаЧтобы определить эти мутации, у больного берется биопсийный материал из опухоли и одновременно из нормальной ткани, определяется нуклеотидная последовательность той и другой ткани. Ученые видят точковые замены нуклеотидов, которые приводят к замене аминокислот в определенных белках. Далее специальные компьютерные программы определяют, какие точки мутации могут превратиться в антигены, способные стимулировать иммунную систему для борьбы с раковыми клетками."На основании этой информации создается конструкция под названием информационная РНК - она вводится в организм человека", - продолжает Гинцбург.В итоге опухоль просто рассасывается, при этом исчезает даже метастазирование, что подтверждено клиническими испытаниями.Какие виды рака может победить вакцина"В настоящее время отработан на животных модуль человеческой меланомы. Вся эта технология показывает, что действительно этот иммунологический метод борьбы с онкологическим заболеванием очень эффективно работает", - говорит Гинцбург.Изначально ученые работали с меланомой, поскольку эта опухоль поверхностная - ее легче всего исследовать. Теперь остается создать модели других опухолей, продолжает директор НИЦ.Когда и как будут лечить пациентов"Сейчас над этой проблемой работают ведущие институты, чтобы осенью следующего года мы смогли начать лечить больных. В то же время решается много организационных и научных вопросов. Приходится идти не широким фронтом, а последовательным, поскольку не хватает людей и денег", - констатирует Гинцбург.По его словам, для решения этих проблем сегодня создается консорциум, куда войдет ряд ведущих университетов страны - это поможет прогрессу создания вакцины. Когда все будет готово, внедрять новый метод лечения начнут на базе двух наиболее крупных российских онкоцентров - Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина. Примерно за год технологию полностью отработают, а затем начнут распространять на другие медучреждения по стране.Российскую вакцину от рака разрабатывают совместно несколько научных команд — Центр им. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Работа по разработке вакцины финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла в ноябре глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не имеет аналогов в мире: в России разработали новую вакцину от аллергииВакцину от рака разработали ученые ФМБАРусский онколог назвал пять самых опасных видов рака

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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