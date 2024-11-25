https://crimea.ria.ru/20241125/ne-imeet-analogov-v-mire-v-rossii-razrabotali-novuyu-vaktsinu-ot-allergii-1142123276.html

Не имеет аналогов в мире: в России разработали новую вакцину от аллергии

Не имеет аналогов в мире: в России разработали новую вакцину от аллергии - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Не имеет аналогов в мире: в России разработали новую вакцину от аллергии

В Федеральном медико-биологическом агентстве России разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Результаты ее клинических исследований появятся в конце... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T20:32

2024-11-25T20:32

2024-11-25T20:32

сезонная аллергия

новости

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

здоровье

вероника скворцова

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Федеральном медико-биологическом агентстве России разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Результаты ее клинических исследований появятся в конце июня 2025 года, заявила в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.Окончательные результаты исследований должны быть получены уже в конце июня. Однако по данным предыдущих экспериментов, вакцина абсолютно рабочая, высокоэффективная и не имеющая аналогов в мире, отметила глава ФМБА.Ранее Вероника Скворцова рассказала, что новую онковакцину, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируется применять уже с начала следующего года. Трехлетний цикл испытаний новой вакцины от рака уже завершен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в КрымуВ России разработали вакцину от лихорадки МарбургМиру угрожает новая эпидемия

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сезонная аллергия, новости, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), здоровье, вероника скворцова, владимир путин (политик), россия