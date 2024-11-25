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Не имеет аналогов в мире: в России разработали новую вакцину от аллергии - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Не имеет аналогов в мире: в России разработали новую вакцину от аллергии
Не имеет аналогов в мире: в России разработали новую вакцину от аллергии - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Не имеет аналогов в мире: в России разработали новую вакцину от аллергии
В Федеральном медико-биологическом агентстве России разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Результаты ее клинических исследований появятся в конце... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T20:32
2024-11-25T20:32
сезонная аллергия
новости
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
здоровье
вероника скворцова
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Федеральном медико-биологическом агентстве России разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Результаты ее клинических исследований появятся в конце июня 2025 года, заявила в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.Окончательные результаты исследований должны быть получены уже в конце июня. Однако по данным предыдущих экспериментов, вакцина абсолютно рабочая, высокоэффективная и не имеющая аналогов в мире, отметила глава ФМБА.Ранее Вероника Скворцова рассказала, что новую онковакцину, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируется применять уже с начала следующего года. Трехлетний цикл испытаний новой вакцины от рака уже завершен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в КрымуВ России разработали вакцину от лихорадки МарбургМиру угрожает новая эпидемия
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сезонная аллергия, новости, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), здоровье, вероника скворцова, владимир путин (политик), россия
Не имеет аналогов в мире: в России разработали новую вакцину от аллергии

Вакцину от аллергии на пыльцу березы разработали в России – Скворцова

20:32 25.11.2024
 
© РИА Новости . Иван Макеев / Перейти в фотобанкТополиный пух
Тополиный пух - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Иван Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Федеральном медико-биологическом агентстве России разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Результаты ее клинических исследований появятся в конце июня 2025 года, заявила в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"В настоящее время идут клинические исследования. Результаты эффективности будут после первого сезона пыления березы, то есть с апреля по июнь", – сказала Скворцова на встрече с президентом.

Окончательные результаты исследований должны быть получены уже в конце июня. Однако по данным предыдущих экспериментов, вакцина абсолютно рабочая, высокоэффективная и не имеющая аналогов в мире, отметила глава ФМБА.
Ранее Вероника Скворцова рассказала, что новую онковакцину, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируется применять уже с начала следующего года. Трехлетний цикл испытаний новой вакцины от рака уже завершен.
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Сезонная аллергияНовостиФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)ЗдоровьеВероника СкворцоваВладимир Путин (политик)Россия
 
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