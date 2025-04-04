https://crimea.ria.ru/20250404/dmitriev-nazval-odnu-iz-glavnykh-tem-peregovorov-s-ssha-1145429038.html

Дмитриев назвал одну из главных тем переговоров с США

Дмитриев назвал одну из главных тем переговоров с США - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Дмитриев назвал одну из главных тем переговоров с США

Восстановление отношений России и США стало одной из главных тем переговоров с представителями администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T07:18

2025-04-04T07:18

2025-04-04T08:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Восстановление отношений России и США стало одной из главных тем переговоров с представителями администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.По его словам, восстановление отношений двух стран — непростой и постепенный процесс. "Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", — отметил Дмитриев.Глава РФПИ подчеркнул, что очень много стран пытаются помешать этому."Но мы отметили бы то, что администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений, они настроены на решение геополитических вопросов, они слышат позицию России по многим вопросам", - подчеркнул Дмитриев.Понимание позиции Москвы, по словам Дмитриева, открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере.2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа.Переговоры России и СШАПредыдущая встреча "технических команд" России и США состоялась 25 марта в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и КиеваСделка по Украине: новые заявления ТрампаРФ и США договорились по зерновой сделке – чего ждать от Европы и Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, кирилл дмитриев, россия, сша, новости, в мире, политика