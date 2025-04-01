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Сделка по Украине: новые заявления Трампа - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Сделка по Украине: новые заявления Трампа
Сделка по Украине: новые заявления Трампа - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Сделка по Украине: новые заявления Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в готовность Москвы заключить сделку по Украине. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T07:59
2025-04-01T07:59
переговоры
дональд трамп
россия
украина
владимир путин (политик)
владимир зеленский
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в готовность Москвы заключить сделку по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Трампа, он рассчитывает на достижение сделки по Украине и верит в готовность к этому президента России Владимира Путина, поскольку не хотел бы вводить вторичные пошлины против РФ."Я хочу увидеть, как он (Путин) заключает сделку… Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.Он также заявил, что именно вопрос членства Украины в НАТО "вероятно, стал причиной конфликта" с РФ, а потому этим вопросом США не оперируют, обсуждая сделку с Киевом по ископаемым.Американский лидер отметил, что в курсе того, что Зеленский пытается изменить условия сделки по редкоземельным металлам, и если "он это сделает, у него возникнут проблемы", пообещал Трамп.На этой встрече с прессой президент США также заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди.Накануне агентство Reuters, цитируя Трампа, сообщило, что президент США пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если тот откажется от сделки по критически важным полезным ископаемым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пригрозил России новыми санкциями В Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от США Россия и США продолжают диалог по украинскому урегулированию – Кремль
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переговоры, дональд трамп, россия, украина, владимир путин (политик), владимир зеленский, новости, политика
Сделка по Украине: новые заявления Трампа

Вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с Россией - Трамп

07:59 01.04.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в готовность Москвы заключить сделку по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, он рассчитывает на достижение сделки по Украине и верит в готовность к этому президента России Владимира Путина, поскольку не хотел бы вводить вторичные пошлины против РФ.
"Я хочу увидеть, как он (Путин) заключает сделку… Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он также заявил, что именно вопрос членства Украины в НАТО "вероятно, стал причиной конфликта" с РФ, а потому этим вопросом США не оперируют, обсуждая сделку с Киевом по ископаемым.
"Я слышал от журналистов, что он (Владимир Зеленский - ред.) готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось", – сказал Трамп.
Американский лидер отметил, что в курсе того, что Зеленский пытается изменить условия сделки по редкоземельным металлам, и если "он это сделает, у него возникнут проблемы", пообещал Трамп.
На этой встрече с прессой президент США также заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди.
Накануне агентство Reuters, цитируя Трампа, сообщило, что президент США пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если тот откажется от сделки по критически важным полезным ископаемым.
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ПереговорыДональд ТрампРоссияУкраинаВладимир Путин (политик)Владимир ЗеленскийНовостиПолитика
 
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