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РФ и США договорились по зерновой сделке – чего ждать от Европы и Украины

РФ и США договорились по зерновой сделке – чего ждать от Европы и Украины - РИА Новости Крым, 26.03.2025

РФ и США договорились по зерновой сделке – чего ждать от Европы и Украины

Европа будет пытаться сорвать договоренности России и США по Черноморской инициативе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T12:37

2025-03-26T12:37

2025-03-26T12:37

радио "спутник в крыму"

зерновая сделка

россия

сша

европа

экспорт

экономика

политика

внешняя политика

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Европа будет пытаться сорвать договоренности России и США по Черноморской инициативе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Может ли Украина сорвать договоренности РФ и СШАОн отметил, что зерновая сделка уже не впервые фигурирует в планах сторон-участников украинского конфликта. И если в прошлый раз она продолжалась 1,5 года и окончилась тем, что Россию "обвели вокруг пальца", то теперь ситуация обещает быть иной из-за жесткой российской позиции, считает эксперт.Это связано с тем, что для президента США Дональда Трампа крайне важно решить проблему украинского кризиса после многочисленных обещаний, пояснил Петров."Трамп испытывает кризис времени, и любое промедление в решении задачи о прекращении конфликта на Украине ставит вопрос о том, что он не выполняет обещаний в то время, как против него объединяется не только Европа, но и внутренняя оппозиция, которая достаточно сильна", – пояснил политолог.О том, что США настроены реализовать договоренности, свидетельствует то, что российско-американские переговоры шли двенадцать часов, после чего появился реальный документ, в котором американцы "сделали даже больше, чем мы от них ожидали", отметил Петров."Потому что фактически в нем содержались если не все наши требования, то их подавляющее большинство, и во всех них США были готовы пойти нам навстречу. Мы получили конкретные обещания", – добавил он.Как это будет реализовываться на практике, станет ясно спустя несколько дней, поскольку пока США не реагируют на продолжающиеся удары Киева по инфраструктуре РФ, но они должны что-то предпринять, считает Петров.Европа не будет просто наблюдатьНо гарантии США полностью не исключают, что Черноморскую инициативу не будут пытаться сорвать, поскольку Трамп хочет дистанцироваться от европейских проблем, а Европа не будет просто наблюдать, как Россия продолжает крепнуть, считает Петров.Так, например, Румыния и Болгария уже выступили против того, чтобы Россия получила право осуществлять свои "зерновые" рейды по Черному морю вблизи их границ, поскольку из-за этого они якобы теряют свою привлекательность как транзитеры зерна и продовольствия, заметил Петров.Кроме того, есть опасность получить в лице Европы "силу, которая будет способна даже без участия и поддержки США, но при молчаливом согласии Штатов" идти на конфронтацию с Россией, в том числе военным путем, добавил он.Ударный кулак в этом случае составят Великобритания, Германия и Франция, считает Петров. Здесь, по его мнению, может формироваться единое командование с целью объединить европейские силы с подключением "всех желающих", включая Прибалтику, Финляндию и Швецию.По словам эксперта, такая угроза существует, но сегодня Европа на это не способна, поскольку не имеет ни армии, ни вооружений, ни мощной военной промышленности, ни способности действовать единым фронтом. И пока на европейском театре все необходимые для этого условия будут обеспечены, обстановка в мире может существенно поменяться не в пользу европейских алармистских идей, считает он.Мечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на УкраинеРоссия готова ко всемуРоссия учитывает все риски и готова ко всему, при этом продолжает целенаправленно действовать в направлении мирного урегулирования в рамках обсуждаемых с США инициатив и ждет исполнения обязательств, подчеркнул Петров.Как только США выполнят первую часть сделки по Черноморской инициативе, то есть завершат процедуру вывода из-под санкций российских компаний и банков, после чего суда РФ смогут выйти из портов, "тогда и станет понятно, реально ли все, о чем договариваются, или это останется на уровне обещаний".И если реально, то следующим этап переговоров России и США будет связан с тем, что "Зеленского поставят перед вопросом решения наших территориальных проблем, которые являются центральной частью переговоров для России"."Потому что мы должны получить утвердительное решение по поводу принадлежности нам территорий: Крым, Донбасс и Новороссия", – заключил эксперт.Ранее, комментируя массовые протесты в Турции на фоне интенсификации переговоров между Россией и США профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин назвал происходящее цветной революций, которая не случайно организована Западом именно в это время.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном мореСША помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый домСША и РФ разработают меры по запрету ударов по энергообъектам – Белый дом

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