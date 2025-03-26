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РФ и США договорились по зерновой сделке – чего ждать от Европы и Украины
РФ и США договорились по зерновой сделке – чего ждать от Европы и Украины - РИА Новости Крым, 26.03.2025
РФ и США договорились по зерновой сделке – чего ждать от Европы и Украины
Европа будет пытаться сорвать договоренности России и США по Черноморской инициативе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T12:37
2025-03-26T12:37
2025-03-26T12:37
радио "спутник в крыму"
зерновая сделка
россия
сша
европа
экспорт
экономика
политика
внешняя политика
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Европа будет пытаться сорвать договоренности России и США по Черноморской инициативе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Может ли Украина сорвать договоренности РФ и СШАОн отметил, что зерновая сделка уже не впервые фигурирует в планах сторон-участников украинского конфликта. И если в прошлый раз она продолжалась 1,5 года и окончилась тем, что Россию "обвели вокруг пальца", то теперь ситуация обещает быть иной из-за жесткой российской позиции, считает эксперт.Это связано с тем, что для президента США Дональда Трампа крайне важно решить проблему украинского кризиса после многочисленных обещаний, пояснил Петров."Трамп испытывает кризис времени, и любое промедление в решении задачи о прекращении конфликта на Украине ставит вопрос о том, что он не выполняет обещаний в то время, как против него объединяется не только Европа, но и внутренняя оппозиция, которая достаточно сильна", – пояснил политолог.О том, что США настроены реализовать договоренности, свидетельствует то, что российско-американские переговоры шли двенадцать часов, после чего появился реальный документ, в котором американцы "сделали даже больше, чем мы от них ожидали", отметил Петров."Потому что фактически в нем содержались если не все наши требования, то их подавляющее большинство, и во всех них США были готовы пойти нам навстречу. Мы получили конкретные обещания", – добавил он.Как это будет реализовываться на практике, станет ясно спустя несколько дней, поскольку пока США не реагируют на продолжающиеся удары Киева по инфраструктуре РФ, но они должны что-то предпринять, считает Петров.Европа не будет просто наблюдатьНо гарантии США полностью не исключают, что Черноморскую инициативу не будут пытаться сорвать, поскольку Трамп хочет дистанцироваться от европейских проблем, а Европа не будет просто наблюдать, как Россия продолжает крепнуть, считает Петров.Так, например, Румыния и Болгария уже выступили против того, чтобы Россия получила право осуществлять свои "зерновые" рейды по Черному морю вблизи их границ, поскольку из-за этого они якобы теряют свою привлекательность как транзитеры зерна и продовольствия, заметил Петров.Кроме того, есть опасность получить в лице Европы "силу, которая будет способна даже без участия и поддержки США, но при молчаливом согласии Штатов" идти на конфронтацию с Россией, в том числе военным путем, добавил он.Ударный кулак в этом случае составят Великобритания, Германия и Франция, считает Петров. Здесь, по его мнению, может формироваться единое командование с целью объединить европейские силы с подключением "всех желающих", включая Прибалтику, Финляндию и Швецию.По словам эксперта, такая угроза существует, но сегодня Европа на это не способна, поскольку не имеет ни армии, ни вооружений, ни мощной военной промышленности, ни способности действовать единым фронтом. И пока на европейском театре все необходимые для этого условия будут обеспечены, обстановка в мире может существенно поменяться не в пользу европейских алармистских идей, считает он.Мечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на УкраинеРоссия готова ко всемуРоссия учитывает все риски и готова ко всему, при этом продолжает целенаправленно действовать в направлении мирного урегулирования в рамках обсуждаемых с США инициатив и ждет исполнения обязательств, подчеркнул Петров.Как только США выполнят первую часть сделки по Черноморской инициативе, то есть завершат процедуру вывода из-под санкций российских компаний и банков, после чего суда РФ смогут выйти из портов, "тогда и станет понятно, реально ли все, о чем договариваются, или это останется на уровне обещаний".И если реально, то следующим этап переговоров России и США будет связан с тем, что "Зеленского поставят перед вопросом решения наших территориальных проблем, которые являются центральной частью переговоров для России"."Потому что мы должны получить утвердительное решение по поводу принадлежности нам территорий: Крым, Донбасс и Новороссия", – заключил эксперт.Ранее, комментируя массовые протесты в Турции на фоне интенсификации переговоров между Россией и США профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин назвал происходящее цветной революций, которая не случайно организована Западом именно в это время.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве подтвердили договоренности о безопасном судоходстве в Черном мореСША помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый домСША и РФ разработают меры по запрету ударов по энергообъектам – Белый дом
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зерновая сделка, россия, сша, европа, экспорт, экономика, политика, внешняя политика, переговоры, мнения, вадим петров, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым
. Европа будет пытаться сорвать договоренности России и США по Черноморской инициативе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
Может ли Украина сорвать договоренности РФ и США
Он отметил, что зерновая сделка уже не впервые фигурирует в планах сторон-участников украинского конфликта. И если в прошлый раз она продолжалась 1,5 года и окончилась тем, что Россию "обвели вокруг пальца", то теперь ситуация обещает быть иной из-за жесткой российской позиции, считает эксперт.
"Мы поставили вопрос ребром: если этот документ будет легализован, то мы требуем соответствующих гарантий. Причем дать их нам должны США, а не Украина и все другие участники сделки, которым доверять мы уже просто не можем. И хочется верить, что эти гарантии Штаты обеспечат. Потому что, если мы выйдем из моратория (30-дневное перемирие – ред.), для США это будет ударом не меньшим, чем решение других проблем", – прокомментировал Петров.
Это связано с тем, что для президента США Дональда Трампа крайне важно решить проблему украинского кризиса после многочисленных обещаний, пояснил Петров.
"Трамп испытывает кризис времени, и любое промедление в решении задачи о прекращении конфликта на Украине ставит вопрос о том, что он не выполняет обещаний в то время, как против него объединяется не только Европа, но и внутренняя оппозиция, которая достаточно сильна", – пояснил политолог.
О том, что США настроены реализовать договоренности, свидетельствует то, что российско-американские переговоры шли двенадцать часов, после чего появился реальный документ, в котором американцы "сделали даже больше, чем мы от них ожидали", отметил Петров.
"Потому что фактически в нем содержались если не все наши требования, то их подавляющее большинство, и во всех них США были готовы пойти нам навстречу. Мы получили конкретные обещания", – добавил он.
Как это будет реализовываться на практике, станет ясно спустя несколько дней, поскольку пока США не реагируют на продолжающиеся удары Киева по инфраструктуре РФ, но они должны что-то предпринять, считает Петров.
"Если Зеленский не хочет международного скандала, то должен отреагировать на принятое решение. Поэтому в ближайшие 3-4 дня эта ситуация должна или разрядиться, или приобрести какие-то новые очертания", – сказал эксперт.
Европа не будет просто наблюдать
Но гарантии США полностью не исключают, что Черноморскую инициативу не будут пытаться сорвать, поскольку Трамп хочет дистанцироваться от европейских проблем, а Европа не будет просто наблюдать, как Россия продолжает крепнуть, считает Петров.
Так, например, Румыния и Болгария уже выступили против того, чтобы Россия получила право осуществлять свои "зерновые" рейды по Черному морю вблизи их границ, поскольку из-за этого они якобы теряют свою привлекательность как транзитеры зерна и продовольствия, заметил Петров.
Кроме того, есть опасность получить в лице Европы "силу, которая будет способна даже без участия и поддержки США, но при молчаливом согласии Штатов" идти на конфронтацию с Россией, в том числе военным путем, добавил он.
Ударный кулак в этом случае составят Великобритания, Германия и Франция, считает Петров. Здесь, по его мнению, может формироваться единое командование с целью объединить европейские силы с подключением "всех желающих", включая Прибалтику, Финляндию и Швецию.
"И если Европа будет приближать свои войска к нашим границам, попытается ввести их в качестве миротворческой миссии на территорию Украины, если на территории Румынии, Болгарии, Финляндии и прочих государств, граничащих с нами, будут продолжать накапливаться вооруженные силы, то, разумеется, для нас наступит пора принятия соответствующих решений", – сказал Петров.
По словам эксперта, такая угроза существует, но сегодня Европа на это не способна, поскольку не имеет ни армии, ни вооружений, ни мощной военной промышленности, ни способности действовать единым фронтом. И пока на европейском театре все необходимые для этого условия будут обеспечены, обстановка в мире может существенно поменяться не в пользу европейских алармистских идей, считает он.
Россия готова ко всему
Россия учитывает все риски и готова ко всему, при этом продолжает целенаправленно действовать в направлении мирного урегулирования в рамках обсуждаемых с США инициатив и ждет исполнения обязательств, подчеркнул Петров.
Как только США выполнят первую часть сделки по Черноморской инициативе, то есть завершат процедуру вывода из-под санкций российских компаний и банков, после чего суда РФ смогут выйти из портов, "тогда и станет понятно, реально ли все, о чем договариваются, или это останется на уровне обещаний".
И если реально, то следующим этап переговоров России и США будет связан с тем, что "Зеленского поставят перед вопросом решения наших территориальных проблем, которые являются центральной частью переговоров для России".
"Потому что мы должны получить утвердительное решение по поводу принадлежности нам территорий: Крым, Донбасс и Новороссия", – заключил эксперт.
Ранее, комментируя массовые протесты в Турции на фоне интенсификации переговоров между Россией и США профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин назвал
происходящее цветной революций, которая не случайно организована Западом именно в это время.
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