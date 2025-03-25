США помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый дом
США помогут России восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции – Белый дом
18:28 25.03.2025 (обновлено: 18:35 25.03.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваУборка урожая в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений, цитирует РИА Новости заявление Белого дома.
"США помогут РФ восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений", – заявили в Белом доме по итогу совместной встречи делегаций двух стран.
США также окажут содействие в снижении стоимости морского страхования и расширении доступа к портам и платежным системам для проведения таких операций, отмечается в документе.
Также по итогу встречи стало известно, что Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море и разработать меры по запрету ударов по энергообъектам.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.
Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: