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США помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый дом

США помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый дом - РИА Новости Крым, 25.03.2025

США помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый дом

Соединенные Штаты Америки помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений, цитирует РИА Новости заявление Белого... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T18:28

2025-03-25T18:28

2025-03-25T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений, цитирует РИА Новости заявление Белого дома.США также окажут содействие в снижении стоимости морского страхования и расширении доступа к портам и платежным системам для проведения таких операций, отмечается в документе.Также по итогу встречи стало известно, что Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море и разработать меры по запрету ударов по энергообъектам.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявил Карасин по итогу встречи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложат президентам РФ и США, а их содержание не будет публиковаться.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что совместное заявление по итогам консультаций не было принято из-за позиции Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате.Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на УкраинеЦветная революция в Турции на фоне переговоров РФ и США: что происходитСША поняли сигнал Москвы о гарантиях для зерновой сделки – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, сша, переговоры, экспорт, в мире, сельское хозяйство, политика