Рейтинг@Mail.ru
Мечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на Украине - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250325/mechtateli-lavrov-prokommentiroval-temu-zapadnykh-mirotvortsev-na-ukraine-1145215694.html
Мечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на Украине
Мечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на Украине - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Мечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на Украине
Мечты ряда западных лидеров о размещении европейских "миротворческих" контингентов на Украине доказывают политическую несостоятельность авторов таких идей. Об... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T15:10
2025-03-25T15:25
сергей лавров
мнения
россия
сша
европа
переговоры
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145118425_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9b9fd38b058f81550cebe701e6c2eb60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Мечты ряда западных лидеров о размещении европейских "миротворческих" контингентов на Украине доказывают политическую несостоятельность авторов таких идей. Об этом завил во вторник глава МИД России Сергей Лавров "Первому каналу".Он указал, что главными авторами таких идей выступают Лондон и Париж при поддержке "не очень мощного хора Прибалтики" и ряда других государств. При этом речь с их стороны идет даже о двух "миротворческих" миссиях – на границе с Евросоюзом и с НАТО, а также в странах глобального Юга.По мнению министра, желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение аналогично наполеоновским и гитлеровским планам, однако "мы все это уже проходили", подчеркнул глава МИД РФ.Лавров также обратил внимание на то, что у европейцев сейчас огромное количество проблем, и этим отчасти объясняются их попытки эскалировать украинский конфликт и требования по продолжению вооружения Украины."Требуют даже не заикаться о том, что Украина не должна вступать в НАТО и ЕС. То есть они прямо противоречат администрации Трампа, которая устами самого президента, устами госсекретаря Марко Рубио и устами помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца четко сказала, что сейчас идут предварительные переговоры параметров окончательного урегулирования и что про НАТО надо забыть", – сказал министр.Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили отправку миротворческого контингента на территорию Украины после заключения соглашения о прекращении огня. По словам источников СМИ, Стармер еще не дал окончательное согласие, в том числе из-за того, что остаются нерешенные вопросы об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и о том, приведет ли это к эскалации. Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава МИД Сергей Лавров также сообщал в среду по итогам переговоров в Эр-Рияде, что на встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море и условия возобновления Черноморской инициативы. По его словам, Москва готова возобновить формат, но не потерпит двусмысленных формулировок. США в ходе переговоров в Эр-Рияде услышали сигнал России о гарантиях безопасности при возобновлении зерновой сделки, эти гарантии могут быть результатом только прямого приказа Киеву из Вашингтона, подчеркнул он.Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложены Москве и Вашингтону, их содержание не будет публиковаться, сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на УкраинеЗаявление по переговорам России и США не принято из-за Киева – сенаторОтправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев
россия
сша
европа
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145118425_25:0:985:720_1920x0_80_0_0_d5f09c5144d4c7547a8f16d3df5aa1a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, мнения, россия, сша, европа, переговоры, украина
Мечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на Украине

Идеи Запада о размещении европейских "миротворцев" на Украине несостоятельны – Лавров

15:10 25.03.2025 (обновлено: 15:25 25.03.2025)
 
© МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© МИД России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Мечты ряда западных лидеров о размещении европейских "миротворческих" контингентов на Украине доказывают политическую несостоятельность авторов таких идей. Об этом завил во вторник глава МИД России Сергей Лавров "Первому каналу".
"Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Он указал, что главными авторами таких идей выступают Лондон и Париж при поддержке "не очень мощного хора Прибалтики" и ряда других государств. При этом речь с их стороны идет даже о двух "миротворческих" миссиях – на границе с Евросоюзом и с НАТО, а также в странах глобального Юга.
"Упоминали Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, даже Китай упоминали", – сказал Лавров по итогам переговоров в Эр-Рияде.
По мнению министра, желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение аналогично наполеоновским и гитлеровским планам, однако "мы все это уже проходили", подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров также обратил внимание на то, что у европейцев сейчас огромное количество проблем, и этим отчасти объясняются их попытки эскалировать украинский конфликт и требования по продолжению вооружения Украины.
"Требуют даже не заикаться о том, что Украина не должна вступать в НАТО и ЕС. То есть они прямо противоречат администрации Трампа, которая устами самого президента, устами госсекретаря Марко Рубио и устами помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца четко сказала, что сейчас идут предварительные переговоры параметров окончательного урегулирования и что про НАТО надо забыть", – сказал министр.
Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили отправку миротворческого контингента на территорию Украины после заключения соглашения о прекращении огня. По словам источников СМИ, Стармер еще не дал окончательное согласие, в том числе из-за того, что остаются нерешенные вопросы об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и о том, приведет ли это к эскалации. Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава МИД Сергей Лавров также сообщал в среду по итогам переговоров в Эр-Рияде, что на встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море и условия возобновления Черноморской инициативы. По его словам, Москва готова возобновить формат, но не потерпит двусмысленных формулировок. США в ходе переговоров в Эр-Рияде услышали сигнал России о гарантиях безопасности при возобновлении зерновой сделки, эти гарантии могут быть результатом только прямого приказа Киеву из Вашингтона, подчеркнул он.
Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложены Москве и Вашингтону, их содержание не будет публиковаться, сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине
Заявление по переговорам России и США не принято из-за Киева – сенатор
Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев
 
Сергей ЛавровМненияРоссияСШАЕвропаПереговорыУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Путь на пользу: в память о большом путешествии Екатерины Великой в Крым
08:49Настоящая проблема: Зеленский сделал откровенное признание о ВСУ
08:35Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой
08:11В Крыму проснулись гадюки и сколопендры
08:10В Симферополе сбили мужчину на мопеде
07:49История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот
07:21Два беспилотника сбили над Черным морем
07:07В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублей
06:37Тесты и зарплата: как снизить риски аварий с автобусами – мнение
06:09Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК
00:01Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 марта
22:42Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное
22:22Народных артистов стало больше – кому Путин присвоил звания
22:03Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ
21:54Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов
21:48Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России
21:32В Севастополе отремонтируют пять школ по президентской программе
21:22Как идет ремонт берегоукрепительных сооружений в Ялте
21:05В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год
Лента новостейМолния