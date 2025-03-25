https://crimea.ria.ru/20250325/mechtateli-lavrov-prokommentiroval-temu-zapadnykh-mirotvortsev-na-ukraine-1145215694.html

Мечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на Украине

Мечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на Украине - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Мечтатели: Лавров прокомментировал тему западных "миротворцев" на Украине

Мечты ряда западных лидеров о размещении европейских "миротворческих" контингентов на Украине доказывают политическую несостоятельность авторов таких идей. Об... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T15:10

2025-03-25T15:10

2025-03-25T15:25

сергей лавров

мнения

россия

сша

европа

переговоры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Мечты ряда западных лидеров о размещении европейских "миротворческих" контингентов на Украине доказывают политическую несостоятельность авторов таких идей. Об этом завил во вторник глава МИД России Сергей Лавров "Первому каналу".Он указал, что главными авторами таких идей выступают Лондон и Париж при поддержке "не очень мощного хора Прибалтики" и ряда других государств. При этом речь с их стороны идет даже о двух "миротворческих" миссиях – на границе с Евросоюзом и с НАТО, а также в странах глобального Юга.По мнению министра, желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение аналогично наполеоновским и гитлеровским планам, однако "мы все это уже проходили", подчеркнул глава МИД РФ.Лавров также обратил внимание на то, что у европейцев сейчас огромное количество проблем, и этим отчасти объясняются их попытки эскалировать украинский конфликт и требования по продолжению вооружения Украины."Требуют даже не заикаться о том, что Украина не должна вступать в НАТО и ЕС. То есть они прямо противоречат администрации Трампа, которая устами самого президента, устами госсекретаря Марко Рубио и устами помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца четко сказала, что сейчас идут предварительные переговоры параметров окончательного урегулирования и что про НАТО надо забыть", – сказал министр.Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили отправку миротворческого контингента на территорию Украины после заключения соглашения о прекращении огня. По словам источников СМИ, Стармер еще не дал окончательное согласие, в том числе из-за того, что остаются нерешенные вопросы об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и о том, приведет ли это к эскалации. Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава МИД Сергей Лавров также сообщал в среду по итогам переговоров в Эр-Рияде, что на встрече обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море и условия возобновления Черноморской инициативы. По его словам, Москва готова возобновить формат, но не потерпит двусмысленных формулировок. США в ходе переговоров в Эр-Рияде услышали сигнал России о гарантиях безопасности при возобновлении зерновой сделки, эти гарантии могут быть результатом только прямого приказа Киеву из Вашингтона, подчеркнул он.Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде доложены Москве и Вашингтону, их содержание не будет публиковаться, сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на УкраинеЗаявление по переговорам России и США не принято из-за Киева – сенаторОтправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев

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сергей лавров, мнения, россия, сша, европа, переговоры, украина