https://crimea.ria.ru/20250326/putin-podderzhal-patrioticheskuyu-initsiativu-geroya-rossii-vlada-struny-1145256262.html

Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны

Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны

Президент России Владимир Путин поддержал идею Героя России Владислава Головина (позывной – Струна) о патриотических девизах на фасадах школ. Соответствующую... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T18:48

2025-03-26T18:48

2025-03-26T18:53

владимир путин (политик)

движение первых

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым.Президент России Владимир Путин поддержал идею Героя России Владислава Головина (позывной – Струна) о патриотических девизах на фасадах школ. Соответствующую инициативу Головин озвучил в рамках заседания наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" на площадке Национального центра "Россия".Президент также заявил, что внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны, потому что это идет от сердца.Владислав Николаевич Головин (позывной – Струна) – уроженец города Кирова, выпускник Рязанского высшего военно-десантного училища имени Маргелова командовал группой спецназа при освобождении Мариуполя. В одном из боев, когда его командиру перебило ноги, а заместитель командира погиб, Головин принял на себя командование разведгруппой и передал в штаб важные сведения. В другом бою лично уничтожил три боевых машины пехоты и до 20 солдат ВСУ. Однажды, получив контузию, продолжал выносить с поля боя раненых, отказался от госпитализации и снова встал в строй. Потом, спасая раненых, транспортируемых в тыл, закрывал их своим телом. Летом 2022 года Струна был ранен в бою и лишился ноги.Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2022 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту командиру взвода 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Струна Головину Владиславу Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".24 декабря 2024 года избран начальником центрального штаба движения "Юнармия". Назначен заместителем председателя "Движения Первых"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символику "Движения первых" создадут в Крыму"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежьПутин поддержал идею ученицы из Севастополя создать в РФ детское движение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), движение первых, ветераны сво, герои сво, герои россии, россия, новости, общество