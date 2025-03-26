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Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны
Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны
Президент России Владимир Путин поддержал идею Героя России Владислава Головина (позывной – Струна) о патриотических девизах на фасадах школ. Соответствующую... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T18:48
2025-03-26T18:53
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым.Президент России Владимир Путин поддержал идею Героя России Владислава Головина (позывной – Струна) о патриотических девизах на фасадах школ. Соответствующую инициативу Головин озвучил в рамках заседания наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" на площадке Национального центра "Россия".Президент также заявил, что внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны, потому что это идет от сердца.Владислав Николаевич Головин (позывной – Струна) – уроженец города Кирова, выпускник Рязанского высшего военно-десантного училища имени Маргелова командовал группой спецназа при освобождении Мариуполя. В одном из боев, когда его командиру перебило ноги, а заместитель командира погиб, Головин принял на себя командование разведгруппой и передал в штаб важные сведения. В другом бою лично уничтожил три боевых машины пехоты и до 20 солдат ВСУ. Однажды, получив контузию, продолжал выносить с поля боя раненых, отказался от госпитализации и снова встал в строй. Потом, спасая раненых, транспортируемых в тыл, закрывал их своим телом. Летом 2022 года Струна был ранен в бою и лишился ноги.Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2022 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту командиру взвода 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Струна Головину Владиславу Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".24 декабря 2024 года избран начальником центрального штаба движения "Юнармия". Назначен заместителем председателя "Движения Первых"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символику "Движения первых" создадут в Крыму"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежьПутин поддержал идею ученицы из Севастополя создать в РФ детское движение
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владимир путин (политик), движение первых, ветераны сво, герои сво, герои россии, россия, новости, общество
Путин поддержал патриотическую инициативу Героя России Влада Струны

Путин поддержал идею Героя России Влада Головина о патриотических девизах на фасадах школ

18:48 26.03.2025 (обновлено: 18:53 26.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым.Президент России Владимир Путин поддержал идею Героя России Владислава Головина (позывной – Струна) о патриотических девизах на фасадах школ. Соответствующую инициативу Головин озвучил в рамках заседания наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" на площадке Национального центра "Россия".

"По поводу воспитательных девизов – это хорошая идея. На фасадах зданий образовательных учреждений. Все, конечно, должно быть в меру, все должно быть к месту, но сама по себе идея, мне кажется, очень хорошая", – поддержал инициативу российский лидер.

Президент также заявил, что внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны, потому что это идет от сердца.
Владислав Николаевич Головин (позывной – Струна) – уроженец города Кирова, выпускник Рязанского высшего военно-десантного училища имени Маргелова командовал группой спецназа при освобождении Мариуполя. В одном из боев, когда его командиру перебило ноги, а заместитель командира погиб, Головин принял на себя командование разведгруппой и передал в штаб важные сведения. В другом бою лично уничтожил три боевых машины пехоты и до 20 солдат ВСУ. Однажды, получив контузию, продолжал выносить с поля боя раненых, отказался от госпитализации и снова встал в строй. Потом, спасая раненых, транспортируемых в тыл, закрывал их своим телом. Летом 2022 года Струна был ранен в бою и лишился ноги.
Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2022 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту командиру взвода 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Струна Головину Владиславу Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".
24 декабря 2024 года избран начальником центрального штаба движения "Юнармия". Назначен заместителем председателя "Движения Первых"
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