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Символику "Движения первых" создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Символику "Движения первых" создадут в Крыму
Символику "Движения первых" создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Символику "Движения первых" создадут в Крыму
Серия пилотных программ Академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму стартует 17 февраля. Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомятся... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T13:06
2023-02-14T13:58
крым
арт-кластер "таврида"
общество
культура
движение первых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Серия пилотных программ Академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму стартует 17 февраля. Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомятся участники российского движения детей и молодежи "Движение Первых", сообщили в пресс-службе движения.Первые гости Академии творческих индустрий "Меганом"Участниками пилотной программы станут более 60 ребят из разных регионов России: Москвы и Московской области, Алтайского края, Волгоградской, Брянской, Воронежской и Свердловской областей, Красноярского края, Забайкалья, Башкортостана, Якутии, Татарстана, Крыма и других. Вместе они будут заниматься созданием дизайн-решений, которые станут визуальной основой движения.Так, участники создадут прототипы помещений, где будут находиться отделения "Движения первых", макеты сувенирной продукции, атрибутики и мерча. Сопровождать их в этом процессе будут опытные наставники. В их числе молодые, но уже опытные и успешные дизайнеры Дарья Ткачук, Феодосий Скисов, Василиса Прокопчук, Максим Крылов, Никита Истюшкин и другие.Образовательный процесс будет выстроен таким образом, чтобы участники смогли, с одной стороны, усилить творческие способности и навыки дизайна, с другой – поработать над развитием лидерских качеств и освоить командную работу. Помимо этого их ждут квесты, культурная программа и мотивационные сессии от звезд."Для нас важно быть "на одной волне" с участниками движения. Именно поэтому мы собрали ребят в арт-кластере "Таврида", чтобы они вместе с известными экспертами разработали предложения для визуальной и креативной концепции наших первичных отделений. Очень ждем от участников интересных предложений по новой атрибутике и сувенирной продукции "Движения первых", – рассказал председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.Первичное отделение "Движения первых"На базе Академии творческих индустрий "Меганом" откроется первичное отделение движения. Сама крымская площадка станет постоянно действующей арт-мастерской команды, где будут разрабатываться дизайн-решения для символики и атрибутов, концепции различных событий и пространств, новые музыкальные произведения и многое другое.Академия творческих индустрий "Меганом" – круглогодичный образовательный центр для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Она является ключевым проектом арт-кластера "Таврида", который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Концептуально новый подход к образованию предполагает работу с реальными проектами и командами партнеров. Еще одна особенность – слушатели будут обучаться под наставничеством практикующих экспертов, лидеров направлений и успешных представителей индустрий.По замыслу организаторов, Академия станет одной из ведущих площадок России по созданию проектов в творческих индустриях. Молодые люди со всей страны смогут бесплатно получить профессиональное образование под руководством известных деятелей культуры и искусства. Так, уже к лету 2023 года в "Меганоме" планируют запустить программы по подготовке специалистов следующих направлений: музыкальный и театральный менеджмент, исполнительское искусство, индустрия моды и современные дизайн-решения, кино и анимация, медиа и диджитал, архитектура и дизайн."Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России". Свою историю она начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единый арт-кластер.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ"Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере "Таврида" – ВИДЕО Первую очередь образовательного центра "Таврида.АРТ" сдадут в этом году
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крым, арт-кластер "таврида", общество, культура, движение первых
Символику "Движения первых" создадут в Крыму

В Академии творческих индустрий "Меганом" создадут символику "Движения первых"

13:06 14.02.2023 (обновлено: 13:58 14.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрт кластер Таврида
Арт кластер Таврида - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Серия пилотных программ Академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму стартует 17 февраля. Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомятся участники российского движения детей и молодежи "Движение Первых", сообщили в пресс-службе движения.
"В ходе интенсива они разработают дизайнерские решения, которые в дальнейшем лягут в основу фирменного стиля движения. В роли наставников выступят эксперты-резиденты арт-кластера "Таврида". Официальное открытие Академии "Меганом" состоится в мае", - проинформировали в пресс-службе.

Первые гости Академии творческих индустрий "Меганом"

Участниками пилотной программы станут более 60 ребят из разных регионов России: Москвы и Московской области, Алтайского края, Волгоградской, Брянской, Воронежской и Свердловской областей, Красноярского края, Забайкалья, Башкортостана, Якутии, Татарстана, Крыма и других. Вместе они будут заниматься созданием дизайн-решений, которые станут визуальной основой движения.
Так, участники создадут прототипы помещений, где будут находиться отделения "Движения первых", макеты сувенирной продукции, атрибутики и мерча. Сопровождать их в этом процессе будут опытные наставники. В их числе молодые, но уже опытные и успешные дизайнеры Дарья Ткачук, Феодосий Скисов, Василиса Прокопчук, Максим Крылов, Никита Истюшкин и другие.
Образовательный процесс будет выстроен таким образом, чтобы участники смогли, с одной стороны, усилить творческие способности и навыки дизайна, с другой – поработать над развитием лидерских качеств и освоить командную работу. Помимо этого их ждут квесты, культурная программа и мотивационные сессии от звезд.
"Для нас важно быть "на одной волне" с участниками движения. Именно поэтому мы собрали ребят в арт-кластере "Таврида", чтобы они вместе с известными экспертами разработали предложения для визуальной и креативной концепции наших первичных отделений. Очень ждем от участников интересных предложений по новой атрибутике и сувенирной продукции "Движения первых", – рассказал председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.
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Первичное отделение "Движения первых"

На базе Академии творческих индустрий "Меганом" откроется первичное отделение движения. Сама крымская площадка станет постоянно действующей арт-мастерской команды, где будут разрабатываться дизайн-решения для символики и атрибутов, концепции различных событий и пространств, новые музыкальные произведения и многое другое.
Академия творческих индустрий "Меганом" – круглогодичный образовательный центр для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Она является ключевым проектом арт-кластера "Таврида", который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Концептуально новый подход к образованию предполагает работу с реальными проектами и командами партнеров. Еще одна особенность – слушатели будут обучаться под наставничеством практикующих экспертов, лидеров направлений и успешных представителей индустрий.
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По замыслу организаторов, Академия станет одной из ведущих площадок России по созданию проектов в творческих индустриях. Молодые люди со всей страны смогут бесплатно получить профессиональное образование под руководством известных деятелей культуры и искусства. Так, уже к лету 2023 года в "Меганоме" планируют запустить программы по подготовке специалистов следующих направлений: музыкальный и театральный менеджмент, исполнительское искусство, индустрия моды и современные дизайн-решения, кино и анимация, медиа и диджитал, архитектура и дизайн.
"Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России". Свою историю она начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единый арт-кластер.
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КрымАрт-кластер "Таврида"ОбществоКультураДвижение первых
 
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