https://crimea.ria.ru/20230214/simvoliku-dvizheniya-pervykh-sozdadut-v-krymu-1126969538.html

Символику "Движения первых" создадут в Крыму

Символику "Движения первых" создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Символику "Движения первых" создадут в Крыму

Серия пилотных программ Академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму стартует 17 февраля. Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомятся... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T13:06

2023-02-14T13:06

2023-02-14T13:58

крым

арт-кластер "таврида"

общество

культура

движение первых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Серия пилотных программ Академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму стартует 17 февраля. Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомятся участники российского движения детей и молодежи "Движение Первых", сообщили в пресс-службе движения.Первые гости Академии творческих индустрий "Меганом"Участниками пилотной программы станут более 60 ребят из разных регионов России: Москвы и Московской области, Алтайского края, Волгоградской, Брянской, Воронежской и Свердловской областей, Красноярского края, Забайкалья, Башкортостана, Якутии, Татарстана, Крыма и других. Вместе они будут заниматься созданием дизайн-решений, которые станут визуальной основой движения.Так, участники создадут прототипы помещений, где будут находиться отделения "Движения первых", макеты сувенирной продукции, атрибутики и мерча. Сопровождать их в этом процессе будут опытные наставники. В их числе молодые, но уже опытные и успешные дизайнеры Дарья Ткачук, Феодосий Скисов, Василиса Прокопчук, Максим Крылов, Никита Истюшкин и другие.Образовательный процесс будет выстроен таким образом, чтобы участники смогли, с одной стороны, усилить творческие способности и навыки дизайна, с другой – поработать над развитием лидерских качеств и освоить командную работу. Помимо этого их ждут квесты, культурная программа и мотивационные сессии от звезд."Для нас важно быть "на одной волне" с участниками движения. Именно поэтому мы собрали ребят в арт-кластере "Таврида", чтобы они вместе с известными экспертами разработали предложения для визуальной и креативной концепции наших первичных отделений. Очень ждем от участников интересных предложений по новой атрибутике и сувенирной продукции "Движения первых", – рассказал председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.Первичное отделение "Движения первых"На базе Академии творческих индустрий "Меганом" откроется первичное отделение движения. Сама крымская площадка станет постоянно действующей арт-мастерской команды, где будут разрабатываться дизайн-решения для символики и атрибутов, концепции различных событий и пространств, новые музыкальные произведения и многое другое.Академия творческих индустрий "Меганом" – круглогодичный образовательный центр для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Она является ключевым проектом арт-кластера "Таврида", который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Концептуально новый подход к образованию предполагает работу с реальными проектами и командами партнеров. Еще одна особенность – слушатели будут обучаться под наставничеством практикующих экспертов, лидеров направлений и успешных представителей индустрий.По замыслу организаторов, Академия станет одной из ведущих площадок России по созданию проектов в творческих индустриях. Молодые люди со всей страны смогут бесплатно получить профессиональное образование под руководством известных деятелей культуры и искусства. Так, уже к лету 2023 года в "Меганоме" планируют запустить программы по подготовке специалистов следующих направлений: музыкальный и театральный менеджмент, исполнительское искусство, индустрия моды и современные дизайн-решения, кино и анимация, медиа и диджитал, архитектура и дизайн."Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России". Свою историю она начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единый арт-кластер.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ"Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере "Таврида" – ВИДЕО Первую очередь образовательного центра "Таврида.АРТ" сдадут в этом году

https://crimea.ria.ru/20220421/putin-podderzhal-ideyu-uchenitsy-iz-sevastopolya-sozdat-v-rf-detskoe-dvizhenie-1123010720.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, арт-кластер "таврида", общество, культура, движение первых