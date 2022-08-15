https://crimea.ria.ru/20220815/molodezh-iz-donbassa-zaporozhya-i-khersona-priedet-na-tavridu-art-1124147663.html

Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ"

Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ" - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ"

Молодые таланты из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей представят свои проекты на площадке "Таврида - АРТ". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T07:22

2022-08-15T07:22

2022-08-15T07:22

радио "спутник в крыму"

крым

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Молодые таланты из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей представят свои проекты на площадке "Таврида - АРТ". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор центра развития культурных инициатив, руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.По его словам, за четыре года существования, "Таврида-АРТ" значительно масштабировалась: к концу года завершится строительство первой очереди университета креативных индустрий, по всей стране развивается федеральная сеть АРТ-резиденций, где работают команды, вдохновленные "Тавридой". Кроме того, участники фестиваля могут получить грантовую поддержку от Росмолодежи на реализацию своих проектов:Одним из масштабных проектов площадки ежегодно становится фестиваль "Таврида-АРТ", в этом он году пройдет под девизом "Нас не отменишь". В его рамках с 15 по 19 августа состоятся музыкальные, театральные, образовательные и целый ряд других мероприятий с участием ведущих отечественных артистов и топовых спикеров. Впервые с 2019 года событие снова становится доступным не только для участников, но и для зрителей. Зарегистрироваться можно на официальном сайте фестиваля.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, культура, общество