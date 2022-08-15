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Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ"
Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ" - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ"
Молодые таланты из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей представят свои проекты на площадке "Таврида - АРТ". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T07:22
2022-08-15T07:22
2022-08-15T07:22
радио "спутник в крыму"
крым
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Молодые таланты из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей представят свои проекты на площадке "Таврида - АРТ". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор центра развития культурных инициатив, руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.По его словам, за четыре года существования, "Таврида-АРТ" значительно масштабировалась: к концу года завершится строительство первой очереди университета креативных индустрий, по всей стране развивается федеральная сеть АРТ-резиденций, где работают команды, вдохновленные "Тавридой". Кроме того, участники фестиваля могут получить грантовую поддержку от Росмолодежи на реализацию своих проектов:Одним из масштабных проектов площадки ежегодно становится фестиваль "Таврида-АРТ", в этом он году пройдет под девизом "Нас не отменишь". В его рамках с 15 по 19 августа состоятся музыкальные, театральные, образовательные и целый ряд других мероприятий с участием ведущих отечественных артистов и топовых спикеров. Впервые с 2019 года событие снова становится доступным не только для участников, но и для зрителей. Зарегистрироваться можно на официальном сайте фестиваля.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, культура, общество
Молодежь из Донбасса, Запорожья и Херсона приедет на "Тавриду-АРТ"
Молодые таланты из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона представят свои проекты в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым.
Молодые таланты из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей представят свои проекты на площадке "Таврида - АРТ". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал генеральный директор центра развития культурных инициатив, руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.
"Мы по-прежнему проводим образовательные заезды для молодых деятелей культуры, искусства, креативных индустрий со всей страны. В этом году у нас запланировано тридцать АРТ-школ: с мая по октябрь у нас на площадке по разным направлениям. В этом году это, в том числе, талантливые ребята из ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей", - говорит Першин.
По его словам, за четыре года существования, "Таврида-АРТ" значительно масштабировалась: к концу года завершится строительство первой очереди университета креативных индустрий, по всей стране развивается федеральная сеть АРТ-резиденций, где работают команды, вдохновленные "Тавридой". Кроме того, участники фестиваля могут получить грантовую поддержку от Росмолодежи на реализацию своих проектов:
"В этом году у нас есть возможность получения грантов для ребят из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Эти ребята испытывают в хорошем смысле этого слова потрясение. Они из одного контекста попадают в другой, они поражены и удивлены тем возможностям, которые есть у российской молодежи, для них это нечто новое и мне очень импонирует, как они включаются в совместные проекты, у них получаются какие-то совместные идеи и проекты с молодыми профи из других регионов нашей страны".
Одним из масштабных проектов площадки ежегодно становится фестиваль "Таврида-АРТ", в этом он году пройдет под девизом "Нас не отменишь". В его рамках с 15 по 19 августа состоятся музыкальные, театральные, образовательные и целый ряд других мероприятий с участием ведущих отечественных артистов и топовых спикеров. Впервые с 2019 года событие снова становится доступным не только для участников, но и для зрителей. Зарегистрироваться можно на официальном сайте фестиваля.