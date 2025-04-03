https://crimea.ria.ru/20250403/nalet-bespilotnikov-na-regiony-rossii-sily-pvo-sbili-23-drona-1145407546.html

Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона

Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T07:13

2025-04-03T07:13

2025-04-03T07:18

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

пво

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142291761_0:130:2942:1785_1920x0_80_0_0_fe7a3b0e6dd9f0ddfba9ad1e17b10343.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Накануне ночью силы ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника, 87 из них - над Курской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250402/vsu-atakovali-obekty-energetiki-v-kurskoy-oblasti-1145382287.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, пво, россия, новости