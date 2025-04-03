Рейтинг@Mail.ru
Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250403/nalet-bespilotnikov-na-regiony-rossii-sily-pvo-sbili-23-drona-1145407546.html
Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона
Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T07:13
2025-04-03T07:18
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
пво
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142291761_0:130:2942:1785_1920x0_80_0_0_fe7a3b0e6dd9f0ddfba9ad1e17b10343.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Накануне ночью силы ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника, 87 из них - над Курской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250402/vsu-atakovali-obekty-energetiki-v-kurskoy-oblasti-1145382287.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142291761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_626fcc6a91c24af5985f5d6b249d5559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, пво, россия, новости
Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона

23 украинских беспилотника сбиты над шестью регионами России - Минобороны

07:13 03.04.2025 (обновлено: 07:18 03.04.2025)
 
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСистема ПВО
Система ПВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, шесть дронов уничтожены над Брянской областью, по пять – над Орловской и Курской областями, четыре – над Калужской, два – над Белгородской и один – над Смоленской областью.
Накануне ночью силы ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника, 87 из них - над Курской областью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЛЭП
Вчера, 12:27
ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФПВОРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:02Оружие Победы: знаменитый самолет Лавочкина в инфографике
08:39Магнитные бури в апреле - Землю накроет космический шквал
08:15В торговой войне нет победителей – реакции стран на новые пошлины США
07:56Землетрясение в Мьянме - число жертв выросло до 3085
07:37Из Бреста в Керчь пройдет автопробег памяти защитника крепости Фомина
07:13Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона
07:07Тело горняка обнаружили под завалами в шахте в Североуральске
06:54Трамп не ввел пошлины на товары из России и Белоруссии
06:43Европа навязывает России сценарий конфликта 100-летней давности – мнение
06:22В районе крушения Ту-22М3 в два поселка из трех вернули свет
06:05Полезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в Крыму
00:01Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 3 апреля
22:58Рейд в Севастополе открыли
22:55В Свердловской области обрушилась шахта
22:47Рейд в Севастополе перекрыт
22:21Крушение Ту-22МЗ и теракт на железной дороге в Крыму: главное за день
22:03В Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам
21:52Опасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей
21:33Крушение ракетоносца Ту-22М3: обстановка на месте происшествия
Лента новостейМолния