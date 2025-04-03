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Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона
Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T07:13
2025-04-03T07:13
2025-04-03T07:18
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Накануне ночью силы ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника, 87 из них - над Курской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, пво, россия, новости
Налет беспилотников на регионы России: силы ПВО сбили 23 дрона
23 украинских беспилотника сбиты над шестью регионами России - Минобороны
07:13 03.04.2025 (обновлено: 07:18 03.04.2025)