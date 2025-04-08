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Авария на водоводе в Евпатории: тяжелая техника разбивает скалу

Авария на водоводе в Евпатории: тяжелая техника разбивает скалу - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Авария на водоводе в Евпатории: тяжелая техника разбивает скалу

К ликвидации аварии на водоводе в Евпатории привлечена тяжелая спецтехника с гидромолотом. Об этом сообщают в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T16:04

2025-04-08T16:04

2025-04-08T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. К ликвидации аварии на водоводе в Евпатории привлечена тяжелая спецтехника с гидромолотом. Об этом сообщают в "Воде Крыма".Авария произошла на пересечении улиц Вольная и Белогубца, без воды остались жители старой части города. Коммунальщики рассчитывают закончить аварийные работы к 17:00 8 апреля. В городе организован подвоз воды.С 1 по 6 апреля на сетях Евпатории проводили масштабный ремонт. Без ресурса оставались сам город, поселки Заозерное, Мирный и Новоозерный, а также село Прибрежное. Теперь же на водопроводе произошла авария. Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с ограничением водоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода в Евпатории – начата проверка из-за аварии и отключенийВ Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в городВ Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта

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2025

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