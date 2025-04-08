Авария на водоводе в Евпатории: тяжелая техника разбивает скалу
Водоснабжение в Евпатории обещают восстановить к вечеру вторника
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Авария на водоводе в Евпатории: тяжелая техника разбивает скалу
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. К ликвидации аварии на водоводе в Евпатории привлечена тяжелая спецтехника с гидромолотом. Об этом сообщают в "Воде Крыма".
Авария произошла на пересечении улиц Вольная и Белогубца, без воды остались жители старой части города.
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Авария на водоводе в Евпатории: тяжелая техника разбивает скалу
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Авария на водоводе в Евпатории: тяжелая техника разбивает скалу
"Для установки хомута диаметром 600 мм проведены работы по разборке скальной породы специализированной техникой с гидромолотом, а также по зачистке гидроизоляции на трубе", – написали в пресс-службе.
Коммунальщики рассчитывают закончить аварийные работы к 17:00 8 апреля. В городе организован подвоз воды.
С 1 по 6 апреля на сетях Евпатории проводили масштабный ремонт. Без ресурса оставались сам город, поселки Заозерное, Мирный и Новоозерный, а также село Прибрежное. Теперь же на водопроводе произошла авария. Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с ограничением водоснабжения.
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Авария на водоводе в Евпатории: тяжелая техника разбивает скалу
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Авария на водоводе в Евпатории: тяжелая техника разбивает скалу
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