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Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма
Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма
Новая попытка атаковать Крым с воздуха отражена российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T19:48
2025-04-08T19:48
2025-04-08T19:59
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
пво
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Новая попытка атаковать Крым с воздуха отражена российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что два беспилотника ВСУ сбиты над Черным морем в период с 17.15 до 19.15. Еще пять БПЛА уничтожены над территорией других регионов России.В ночь на 8 апреля 23 беспилотника ВСУ атаковали две области в России – Курскую и Белгородскую. Также Киев регулярно пытается атаковать Крым и другие регионы РФ.Крымский мост остается целью для украинских войск, заявил ранее во вторник командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"Беспилотник повредил железную дорогу на КубаниВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России
черное море
воронежская область
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Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма
У побережья Крыма уничтожили два беспилотника
19:48 08.04.2025 (обновлено: 19:59 08.04.2025)