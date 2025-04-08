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Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма

Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма

Новая попытка атаковать Крым с воздуха отражена российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T19:48

2025-04-08T19:48

2025-04-08T19:59

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Новая попытка атаковать Крым с воздуха отражена российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что два беспилотника ВСУ сбиты над Черным морем в период с 17.15 до 19.15. Еще пять БПЛА уничтожены над территорией других регионов России.В ночь на 8 апреля 23 беспилотника ВСУ атаковали две области в России – Курскую и Белгородскую. Также Киев регулярно пытается атаковать Крым и другие регионы РФ.Крымский мост остается целью для украинских войск, заявил ранее во вторник командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"Беспилотник повредил железную дорогу на КубаниВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России

черное море

воронежская область

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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