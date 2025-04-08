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Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма
Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма
Новая попытка атаковать Крым с воздуха отражена российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T19:48
2025-04-08T19:59
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
пво
безопасность республики крым и севастополя
черное море
атаки всу на крым
воронежская область
белгородская область
безопасность
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Новая попытка атаковать Крым с воздуха отражена российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что два беспилотника ВСУ сбиты над Черным морем в период с 17.15 до 19.15. Еще пять БПЛА уничтожены над территорией других регионов России.В ночь на 8 апреля 23 беспилотника ВСУ атаковали две области в России – Курскую и Белгородскую. Также Киев регулярно пытается атаковать Крым и другие регионы РФ.Крымский мост остается целью для украинских войск, заявил ранее во вторник командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"Беспилотник повредил железную дорогу на КубаниВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России
черное море
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, черное море, атаки всу на крым, воронежская область, белгородская область, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости крыма, новости
Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма

У побережья Крыма уничтожили два беспилотника

19:48 08.04.2025 (обновлено: 19:59 08.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Новая попытка атаковать Крым с воздуха отражена российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что два беспилотника ВСУ сбиты над Черным морем в период с 17.15 до 19.15. Еще пять БПЛА уничтожены над территорией других регионов России.
"Два беспилотника сбиты над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым. Три – над территорией Воронежской области, еще два БПЛА – над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
В ночь на 8 апреля 23 беспилотника ВСУ атаковали две области в России – Курскую и Белгородскую. Также Киев регулярно пытается атаковать Крым и другие регионы РФ.
Крымский мост остается целью для украинских войск, заявил ранее во вторник командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* в интервью украинским СМИ.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяЧерное мореАтаки ВСУ на КрымВоронежская областьБелгородская областьБезопасностьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости КрымаНовости
 
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