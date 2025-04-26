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Над Крымом сбили еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Над Крымом сбили еще один беспилотник
Над Крымом сбили еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Над Крымом сбили еще один беспилотник
Еще один украинский беспилотник сбит над Крымом в субботу. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит над Крымом в субботу. Об этом сообщили в Минобороны России.Утром в течение получала над полуостровом были уничтожены четыре вражеских БПЛА. Еще 45 беспилотников были сбиты в течение ночи над территорией Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областей.Накануне ночью российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом сбили еще один беспилотник

Над Крымом уничтожили пятый за утро беспилотник

11:08 26.04.2025 (обновлено: 11:14 26.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит над Крымом в субботу. Об этом сообщили в Минобороны России.
Утром в течение получала над полуостровом были уничтожены четыре вражеских БПЛА. Еще 45 беспилотников были сбиты в течение ночи над территорией Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областей.
"Около 09.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Накануне ночью российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 БПЛА.
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Заголовок открываемого материала
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08:22Украинские беспилотники снова атаковали Крым
08:14Социальная поддержка чернобыльцев в Крыму – какие выплаты положены
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