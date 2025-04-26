https://crimea.ria.ru/20250426/nad-krymom-sbili-esche-odin-bespilotnik-1145991584.html

Над Крымом сбили еще один беспилотник

Над Крымом сбили еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Над Крымом сбили еще один беспилотник

Еще один украинский беспилотник сбит над Крымом в субботу. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T11:08

2025-04-26T11:08

2025-04-26T11:14

крым

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срочные новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит над Крымом в субботу. Об этом сообщили в Минобороны России.Утром в течение получала над полуостровом были уничтожены четыре вражеских БПЛА. Еще 45 беспилотников были сбиты в течение ночи над территорией Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областей.Накануне ночью российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма