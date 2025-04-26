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Над Крымом сбили еще один беспилотник
Над Крымом сбили еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Над Крымом сбили еще один беспилотник
Еще один украинский беспилотник сбит над Крымом в субботу. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T11:08
2025-04-26T11:08
2025-04-26T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит над Крымом в субботу. Об этом сообщили в Минобороны России.Утром в течение получала над полуостровом были уничтожены четыре вражеских БПЛА. Еще 45 беспилотников были сбиты в течение ночи над территорией Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областей.Накануне ночью российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом сбили еще один беспилотник
Над Крымом уничтожили пятый за утро беспилотник
11:08 26.04.2025 (обновлено: 11:14 26.04.2025)