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Беспилотник повредил железную дорогу на Кубани
Беспилотник повредил железную дорогу на Кубани - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Беспилотник повредил железную дорогу на Кубани
В Тимашевском районе Краснодарского края упавший украинский беспилотник повредил железнодорожное полотно и контактную сеть, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T07:52
2025-04-07T07:52
2025-04-07T07:52
краснодарский край
происшествия
железная дорога
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Тимашевском районе Краснодарского края упавший украинский беспилотник повредил железнодорожное полотно и контактную сеть, сообщает оперштаб региона.Как уточнили в оперштабе, пострадавших нет, возгорания не произошло.На месте работает аварийная бригада РЖД, привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. В ликвидации последствий задействованы 27 человек и семь единиц техники.Задержек поездов в результате происшествия нет, движение на время работ организовано в объезд поврежденного участка.Минобороны РФ утром в понедельник сообщило, что ночью силы ПВО сбили 19 беспилотников над Крымом, Азовским морем, Кубанью и Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами РоссииБеспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму
краснодарский край
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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краснодарский край, происшествия, железная дорога, беспилотник (бпла, дрон), новости
Беспилотник повредил железную дорогу на Кубани
На Кубани упавший украинский дрон повредил железную дорогу в Тимашевском районе