https://crimea.ria.ru/20250407/bespilotnik-povredil-zheleznuyu-dorogu-na-kubani-1145481772.html

Беспилотник повредил железную дорогу на Кубани

Беспилотник повредил железную дорогу на Кубани - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Беспилотник повредил железную дорогу на Кубани

В Тимашевском районе Краснодарского края упавший украинский беспилотник повредил железнодорожное полотно и контактную сеть, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T07:52

2025-04-07T07:52

2025-04-07T07:52

краснодарский край

происшествия

железная дорога

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Тимашевском районе Краснодарского края упавший украинский беспилотник повредил железнодорожное полотно и контактную сеть, сообщает оперштаб региона.Как уточнили в оперштабе, пострадавших нет, возгорания не произошло.На месте работает аварийная бригада РЖД, привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. В ликвидации последствий задействованы 27 человек и семь единиц техники.Задержек поездов в результате происшествия нет, движение на время работ организовано в объезд поврежденного участка.Минобороны РФ утром в понедельник сообщило, что ночью силы ПВО сбили 19 беспилотников над Крымом, Азовским морем, Кубанью и Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"107 беспилотников сбиты над Азовским морем и 10 регионами РоссииБеспилотник ВСУ сбит на подлете к газохранилищу в Крыму

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, железная дорога, беспилотник (бпла, дрон), новости