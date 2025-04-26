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Курортный сезон-2025 в Крыму: Аксенов оценил риски - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Курортный сезон-2025 в Крыму: Аксенов оценил риски
Курортный сезон-2025 в Крыму: Аксенов оценил риски - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Курортный сезон-2025 в Крыму: Аксенов оценил риски
Крым активно готовится к проведению курортного сезона. Об этом глава республики Сергей Аксенов рассказал зампредседателя правительства России Дмитрию... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T10:35
2025-04-26T10:43
крым
сергей аксенов
дмитрий чернышенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Крым активно готовится к проведению курортного сезона. Об этом глава республики Сергей Аксенов рассказал зампредседателя правительства России Дмитрию Чернышенко.Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко в конце уходящей недели прибыл в Крым с рабочим визитом. Он принял участие во Всероссийском совещании региональных министров образования, которое проходило в Севастополе базе филиала МДЦ "Артек" с 24 по 25 апреля, а теперь завершается в Ялте, непосредственно на базе международного детского центра.В Севастополе Чернышенко провел встречу с губернатором Михаилом Развожаевым, на которой обсудили цели по развитию города. А накануне вечером вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Артеке" провел заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея легендарного лагеря.На этой неделе Аксенов сообщал, что в Крыму будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон. Небольшое количество пляжей находится на реконструкции в связи с проведением берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма. При этом прибрежных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет.По его словам, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края до 1 мая будет введена дополнительная полоса для движения и досмотра автотранспорта. также будет проработан вопрос регулирования транспортного потока по трассе Ялта – Симферополь, где сейчас идет ремонт. В период курортного сезона основные строительные работы подрядчик должен выполнять в ночное время, подчеркнул глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в КерчиНа пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов7 причин приехать в Крым на майские праздники
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крым, сергей аксенов, дмитрий чернышенко, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, крым курортный, курортный сезон
Курортный сезон-2025 в Крыму: Аксенов оценил риски

В Крыму рисков для туристов в курортном сезоне 2025 нет – Аксенов

10:35 26.04.2025 (обновлено: 10:43 26.04.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Крым активно готовится к проведению курортного сезона. Об этом глава республики Сергей Аксенов рассказал зампредседателя правительства России Дмитрию Чернышенко.
"На повестке дня – улучшение логистики и дорожной инфраструктуры, обеспечение комфортного отдыха для туристов. Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в республике нет", - отметил Аксенов.
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко в конце уходящей недели прибыл в Крым с рабочим визитом. Он принял участие во Всероссийском совещании региональных министров образования, которое проходило в Севастополе базе филиала МДЦ "Артек" с 24 по 25 апреля, а теперь завершается в Ялте, непосредственно на базе международного детского центра.
В Севастополе Чернышенко провел встречу с губернатором Михаилом Развожаевым, на которой обсудили цели по развитию города. А накануне вечером вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Артеке" провел заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея легендарного лагеря.
На этой неделе Аксенов сообщал, что в Крыму будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон. Небольшое количество пляжей находится на реконструкции в связи с проведением берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма. При этом прибрежных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет.
По его словам, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края до 1 мая будет введена дополнительная полоса для движения и досмотра автотранспорта. также будет проработан вопрос регулирования транспортного потока по трассе Ялта – Симферополь, где сейчас идет ремонт. В период курортного сезона основные строительные работы подрядчик должен выполнять в ночное время, подчеркнул глава региона.
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