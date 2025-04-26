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Обновление школ и логистика: Чернышенко и Аксенов обсудили развитие Крыма - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Обновление школ и логистика: Чернышенко и Аксенов обсудили развитие Крыма
Обновление школ и логистика: Чернышенко и Аксенов обсудили развитие Крыма - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Обновление школ и логистика: Чернышенко и Аксенов обсудили развитие Крыма
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым обсудили широкий круг вопросов, в том числе темы науки,... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T10:54
2025-04-26T10:54
крым
сергей аксенов
дмитрий чернышенко
россия
новости крыма
экономика
экономика крыма
образование в крыму и севастополе
благоустройство
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым обсудили широкий круг вопросов, в том числе темы науки, образования, молодежной политики, спорта и туризма в регионе. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель республики.Он подчеркнул, что за прошедшие годы в Крыму была проделана большая работа, и она продолжается при поддержке федеральных властей и лично президента Владимира Путина."Коммуникация между федеральными и региональными органами власти выстроена на самом высоком уровне", – отметил глава республики.Модернизация школПо словам Аксенова, в Крыму продолжается активная модернизация образовательных учреждений. Основные задачи, связанные с отоплением, освещением, оснащением техникой и аппаратурой, уже закрыты, подчеркнул он.Также развивается система среднего профессионального образования."Недавно Белогорский технологический техникум и Чапаевский агротехнологический техникум получили федеральное финансирование на обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой в учебном процессе", – отметил Аксенов.Воспитание молодежи"Что касается развития молодежной политики. Сегодня у нашей молодежи есть все возможности для самореализации", – сообщил Аксенов.Он подчеркнул также, что к работе по патриотическому воспитанию активно подключаются участники СВО, которые вернулись с фронта. Герои проводят встречи и лекции с учениками и находят себя в мирной жизни."Некоторые из них уже трудятся в органах власти республики", – подчеркнул Аксенов.Подготовка к курортному сезонуГлава республики отметил, что Крым активно готовится к проведению курортного сезона, и "на повестке дня – улучшение логистики и дорожной инфраструктуры, обеспечение комфортного отдыха для туристов".Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко в конце уходящей недели прибыл в Крым с рабочим визитом. В частности, он принял участие во Всероссийском совещании региональных министров образования, которое проходило в Севастополе базе филиала МДЦ "Артек" с 24 по 25 апреля, а теперь завершается в Ялте, непосредственно на базе международного детского центра.В Севастополе Чернышенко провел встречу с губернатором Михаилом Развожаевым, на которой обсудили цели по развитию города. А накануне вечером вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Артеке" провел заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея легендарного лагеря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоКравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 маяКрым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, дмитрий чернышенко, россия, новости крыма, экономика, экономика крыма, образование в крыму и севастополе, благоустройство, крым курортный, патриотическое воспитание
Обновление школ и логистика: Чернышенко и Аксенов обсудили развитие Крыма

Чернышенко и Аксенов обсудили цели по развитию Крыма в разных областях

10:54 26.04.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Крыма Сергей Аксенов
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым обсудили широкий круг вопросов, в том числе темы науки, образования, молодежной политики, спорта и туризма в регионе. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель республики.
Он подчеркнул, что за прошедшие годы в Крыму была проделана большая работа, и она продолжается при поддержке федеральных властей и лично президента Владимира Путина.
"Коммуникация между федеральными и региональными органами власти выстроена на самом высоком уровне", – отметил глава республики.

Модернизация школ

По словам Аксенова, в Крыму продолжается активная модернизация образовательных учреждений. Основные задачи, связанные с отоплением, освещением, оснащением техникой и аппаратурой, уже закрыты, подчеркнул он.
"На сегодняшний день материально-техническая база обновлена практически в 70% из них… Внимания еще требуют здания и инфраструктура ряда школ. Работаем в этом направлении", – уточнил он.
Также развивается система среднего профессионального образования.
"Недавно Белогорский технологический техникум и Чапаевский агротехнологический техникум получили федеральное финансирование на обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой в учебном процессе", – отметил Аксенов.

Воспитание молодежи

"Что касается развития молодежной политики. Сегодня у нашей молодежи есть все возможности для самореализации", – сообщил Аксенов.
Он подчеркнул также, что к работе по патриотическому воспитанию активно подключаются участники СВО, которые вернулись с фронта. Герои проводят встречи и лекции с учениками и находят себя в мирной жизни.
"Некоторые из них уже трудятся в органах власти республики", – подчеркнул Аксенов.

Подготовка к курортному сезону

Глава республики отметил, что Крым активно готовится к проведению курортного сезона, и "на повестке дня – улучшение логистики и дорожной инфраструктуры, обеспечение комфортного отдыха для туристов".
"Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в республике нет", – заверил он.
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко в конце уходящей недели прибыл в Крым с рабочим визитом. В частности, он принял участие во Всероссийском совещании региональных министров образования, которое проходило в Севастополе базе филиала МДЦ "Артек" с 24 по 25 апреля, а теперь завершается в Ялте, непосредственно на базе международного детского центра.
В Севастополе Чернышенко провел встречу с губернатором Михаилом Развожаевым, на которой обсудили цели по развитию города. А накануне вечером вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Артеке" провел заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея легендарного лагеря.
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КрымСергей АксеновДмитрий ЧернышенкоРоссияНовости КрымаЭкономикаЭкономика КрымаОбразование в Крыму и СевастополеБлагоустройствоКрым курортныйПатриотическое воспитание
 
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