https://crimea.ria.ru/20250426/obnovlenie-shkol-i-logistika-chernyshenko-i-aksenov-obsudili-razvitie-kryma-1145991329.html

Обновление школ и логистика: Чернышенко и Аксенов обсудили развитие Крыма

Обновление школ и логистика: Чернышенко и Аксенов обсудили развитие Крыма - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Обновление школ и логистика: Чернышенко и Аксенов обсудили развитие Крыма

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым обсудили широкий круг вопросов, в том числе темы науки,... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T10:54

2025-04-26T10:54

2025-04-26T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым обсудили широкий круг вопросов, в том числе темы науки, образования, молодежной политики, спорта и туризма в регионе. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель республики.Он подчеркнул, что за прошедшие годы в Крыму была проделана большая работа, и она продолжается при поддержке федеральных властей и лично президента Владимира Путина."Коммуникация между федеральными и региональными органами власти выстроена на самом высоком уровне", – отметил глава республики.Модернизация школПо словам Аксенова, в Крыму продолжается активная модернизация образовательных учреждений. Основные задачи, связанные с отоплением, освещением, оснащением техникой и аппаратурой, уже закрыты, подчеркнул он.Также развивается система среднего профессионального образования."Недавно Белогорский технологический техникум и Чапаевский агротехнологический техникум получили федеральное финансирование на обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой в учебном процессе", – отметил Аксенов.Воспитание молодежи"Что касается развития молодежной политики. Сегодня у нашей молодежи есть все возможности для самореализации", – сообщил Аксенов.Он подчеркнул также, что к работе по патриотическому воспитанию активно подключаются участники СВО, которые вернулись с фронта. Герои проводят встречи и лекции с учениками и находят себя в мирной жизни."Некоторые из них уже трудятся в органах власти республики", – подчеркнул Аксенов.Подготовка к курортному сезонуГлава республики отметил, что Крым активно готовится к проведению курортного сезона, и "на повестке дня – улучшение логистики и дорожной инфраструктуры, обеспечение комфортного отдыха для туристов".Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко в конце уходящей недели прибыл в Крым с рабочим визитом. В частности, он принял участие во Всероссийском совещании региональных министров образования, которое проходило в Севастополе базе филиала МДЦ "Артек" с 24 по 25 апреля, а теперь завершается в Ялте, непосредственно на базе международного детского центра.В Севастополе Чернышенко провел встречу с губернатором Михаилом Развожаевым, на которой обсудили цели по развитию города. А накануне вечером вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Артеке" провел заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея легендарного лагеря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоКравцов поручил максимально привлечь школьников к мероприятиям к 9 маяКрым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, дмитрий чернышенко, россия, новости крыма, экономика, экономика крыма, образование в крыму и севастополе, благоустройство, крым курортный, патриотическое воспитание