В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака
В Крыму установлен осквернивший могилы военкора Федорчака и героев спецоперации
11:29 26.04.2025 (обновлено: 11:37 26.04.2025)
© Председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи Государственного Совета Республики КрымВандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО: Галагуза Евгения, Лукашова Виталия и Главатого Сергея
© Председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи Государственного Совета Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Крыму установили личность подозреваемого в осквернении могил военного корреспондента Александра Федорчака и героев специальной военной операции. Им оказался безработный житель Нижнегорского района, сообщили в Следственном комитете.
В ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации, сообщал глава администрации района Антон Кравец. По факту поджога возбуждено уголовное дело.
"В ходе совместной работы органов СК, МВД и ФСБ оперативно был установлен вероятный подозреваемый в совершении данного преступления - безработный житель Нижнегорского района. С целью сбора и закрепления доказательственной базы следствием был назначен ряд экспертиз, среди которых ДНК-экспертиза, подтвердившая нахождение фигуранта на месте преступления", - сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления на месте.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поджог могил подлостью и трусостью и заверил, что совершившие это неизбежно будут наказаны. В Кремле также решительно осуждают действия вандалов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: