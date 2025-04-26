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В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака
В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака - РИА Новости Крым, 26.04.2025
В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака
В Крыму установили личность подозреваемого в осквернении могил военного корреспондента Александра Федорчака и героев специальной военной операции. Им оказался... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T11:29
2025-04-26T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Крыму установили личность подозреваемого в осквернении могил военного корреспондента Александра Федорчака и героев специальной военной операции. Им оказался безработный житель Нижнегорского района, сообщили в Следственном комитете.В ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации, сообщал глава администрации района Антон Кравец. По факту поджога возбуждено уголовное дело.Отмечается, что мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления на месте.Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поджог могил подлостью и трусостью и заверил, что совершившие это неизбежно будут наказаны. В Кремле также решительно осуждают действия вандалов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал докладПортрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистикиВоенкоры Федорчак и Прокофьева посмертно награждены орденом Мужества
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, срочные новости крыма, происшествия, александр федорчак, герои сво, крым, вандализм
В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака

В Крыму установлен осквернивший могилы военкора Федорчака и героев спецоперации

11:29 26.04.2025 (обновлено: 11:37 26.04.2025)
 
© Председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи Государственного Совета Республики КрымВандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО: Галагуза Евгения, Лукашова Виталия и Главатого Сергея
Вандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО: Галагуза Евгения, Лукашова Виталия и Главатого Сергея
© Председатель Комитета по информационной политике, технологиям и связи Государственного Совета Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Крыму установили личность подозреваемого в осквернении могил военного корреспондента Александра Федорчака и героев специальной военной операции. Им оказался безработный житель Нижнегорского района, сообщили в Следственном комитете.
В ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации, сообщал глава администрации района Антон Кравец. По факту поджога возбуждено уголовное дело.
"В ходе совместной работы органов СК, МВД и ФСБ оперативно был установлен вероятный подозреваемый в совершении данного преступления - безработный житель Нижнегорского района. С целью сбора и закрепления доказательственной базы следствием был назначен ряд экспертиз, среди которых ДНК-экспертиза, подтвердившая нахождение фигуранта на месте преступления", - сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления на месте.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поджог могил подлостью и трусостью и заверил, что совершившие это неизбежно будут наказаны. В Кремле также решительно осуждают действия вандалов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
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