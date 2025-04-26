https://crimea.ria.ru/20250426/v-krymu-ustanovili-prichastnogo-k-podzhogu-mogily-voenkora-fedorchaka-1145469472.html

В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака

В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака - РИА Новости Крым, 26.04.2025

В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака

В Крыму установили личность подозреваемого в осквернении могил военного корреспондента Александра Федорчака и героев специальной военной операции. Им оказался... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T11:29

2025-04-26T11:29

2025-04-26T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Крыму установили личность подозреваемого в осквернении могил военного корреспондента Александра Федорчака и героев специальной военной операции. Им оказался безработный житель Нижнегорского района, сообщили в Следственном комитете.В ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации, сообщал глава администрации района Антон Кравец. По факту поджога возбуждено уголовное дело.Отмечается, что мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления на месте.Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поджог могил подлостью и трусостью и заверил, что совершившие это неизбежно будут наказаны. В Кремле также решительно осуждают действия вандалов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал докладПортрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистикиВоенкоры Федорчак и Прокофьева посмертно награждены орденом Мужества

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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