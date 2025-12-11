https://crimea.ria.ru/20251211/v-krym-pytalis-vvezti-bolee-300-kg-opasnykh-kolbas-i-polufabrikatov-1151567768.html

В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов

В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов - РИА Новости Крым, 11.12.2025

В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов

11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. По требованию Россельхознадзора уничтожено 311 килограммов небезопасной мясной продукции, обнаруженной в грузовике на трассе в северном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления ведомства.Сомнительная продукция принадлежала индивидуальному предпринимателю Херсонщины. Ее выявили в Красноперекопском районе Крыма.Продукция признана некачественной и опасной для потребителя. На имя собственника было выдано требование о возврате продукции собственнику и ее уничтожении предусмотренным законом способом.Мясные изделия утилизированы под контролем инспекторов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасыВ Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукцииВ Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя

