https://crimea.ria.ru/20251211/v-krym-pytalis-vvezti-bolee-300-kg-opasnykh-kolbas-i-polufabrikatov-1151567768.html
В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
По требованию Россельхознадзора уничтожено 311 килограммов небезопасной мясной продукции, обнаруженной в грузовике на трассе в северном Крыму. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T10:41
2025-12-11T10:41
2025-12-11T10:41
крым
новости крыма
россельхознадзор
правонарушения
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111598/12/1115981232_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_10cd284b0c39a66f5b7bb4158b67987f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. По требованию Россельхознадзора уничтожено 311 килограммов небезопасной мясной продукции, обнаруженной в грузовике на трассе в северном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления ведомства.Сомнительная продукция принадлежала индивидуальному предпринимателю Херсонщины. Ее выявили в Красноперекопском районе Крыма.Продукция признана некачественной и опасной для потребителя. На имя собственника было выдано требование о возврате продукции собственнику и ее уничтожении предусмотренным законом способом.Мясные изделия утилизированы под контролем инспекторов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасыВ Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукцииВ Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111598/12/1115981232_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_c247e5dd3cdabbeca1475197621e4091.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, россельхознадзор, правонарушения, херсонская область
В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
В Крым из Херсонской области пытались ввезти более 300 кг небезопасной мясной продукции
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. По требованию Россельхознадзора уничтожено 311 килограммов небезопасной мясной продукции, обнаруженной в грузовике на трассе в северном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления ведомства.
Сомнительная продукция принадлежала индивидуальному предпринимателю Херсонщины. Ее выявили в Красноперекопском районе Крыма.
"Колбасные изделия в количестве 192 кг и мясные полуфабрикаты в количестве 118,9 кг перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, также часть продукции не имела маркировки", - говорится в сообщении.
Продукция признана некачественной и опасной для потребителя. На имя собственника было выдано требование о возврате продукции собственнику и ее уничтожении предусмотренным законом способом.
Мясные изделия утилизированы под контролем инспекторов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: