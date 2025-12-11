Рейтинг@Mail.ru
В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
По требованию Россельхознадзора уничтожено 311 килограммов небезопасной мясной продукции, обнаруженной в грузовике на трассе в северном Крыму. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. По требованию Россельхознадзора уничтожено 311 килограммов небезопасной мясной продукции, обнаруженной в грузовике на трассе в северном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления ведомства.Сомнительная продукция принадлежала индивидуальному предпринимателю Херсонщины. Ее выявили в Красноперекопском районе Крыма.Продукция признана некачественной и опасной для потребителя. На имя собственника было выдано требование о возврате продукции собственнику и ее уничтожении предусмотренным законом способом.Мясные изделия утилизированы под контролем инспекторов.
крым, новости крыма, россельхознадзор, правонарушения, херсонская область
В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов

В Крым из Херсонской области пытались ввезти более 300 кг небезопасной мясной продукции

10:41 11.12.2025
 
© Фото: пресс-служба крымского управления Россельхознадзора Колбаса, которую пытались провезти в Крым из Украины
Колбаса, которую пытались провезти в Крым из Украины
© Фото: пресс-служба крымского управления Россельхознадзора
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. По требованию Россельхознадзора уничтожено 311 килограммов небезопасной мясной продукции, обнаруженной в грузовике на трассе в северном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления ведомства.
Сомнительная продукция принадлежала индивидуальному предпринимателю Херсонщины. Ее выявили в Красноперекопском районе Крыма.
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораВ Крым пытались ввезти более 300 кг небезопасной мясной продукции
В Крым пытались ввезти более 300 кг небезопасной мясной продукции
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Крым пытались ввезти более 300 кг небезопасной мясной продукции
"Колбасные изделия в количестве 192 кг и мясные полуфабрикаты в количестве 118,9 кг перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, также часть продукции не имела маркировки", - говорится в сообщении.
Продукция признана некачественной и опасной для потребителя. На имя собственника было выдано требование о возврате продукции собственнику и ее уничтожении предусмотренным законом способом.
Мясные изделия утилизированы под контролем инспекторов.
КрымНовости КрымаРоссельхознадзорПравонарушенияХерсонская область
 
