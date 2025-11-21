Рейтинг@Mail.ru
В Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасы - РИА Новости Крым, 21.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251121/v-krym-pytalis-vvezti-bolshe-120-kilogrammov-prosrochennoy-kolbasy-1151047810.html
В Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасы
В Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасы - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасы
В Крым из Херсонской области пытались ввезти 120 килограммов просроченных колбасных изделий. Продукция также была без сопроводительных документов, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крым из Херсонской области пытались ввезти 120 килограммов просроченных колбасных изделий. Продукция также была без сопроводительных документов, сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.Автомобиль был остановлен на трассе Каховка-Армянск в районе села Перекоп.Владельцу груза выдали требование о возврате продукции в место выхода и ее утилизации согласно законодательству. Владелец уничтожил ее под контролем представителей управления ветеринарии Херсонской области.Ранее стало известно, что в Крым пытались провезти более 450 килограммов небезопасной мясной продукции. Говядину в четвертинах и субпродукты везли из Краснодарского края, автомобиль был досмотрен инспекторами ведомства на трассе в Джанкое.
В Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасы

В Крым из Херсонской области пытались ввезти 120 кг колбасы без документов

21:46 21.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крым из Херсонской области пытались ввезти 120 килограммов просроченных колбасных изделий. Продукция также была без сопроводительных документов, сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Автомобиль был остановлен на трассе Каховка-Армянск в районе села Перекоп.
"Автомобиль перевозил из Херсонской области в Крым колбасные изделия в количестве 120,7 кг с истекшим сроком годности и без ветеринарных сопроводительных документов. В случае таких нарушений продукция признается небезопасной", - сообщили в ведомстве.
Владельцу груза выдали требование о возврате продукции в место выхода и ее утилизации согласно законодательству. Владелец уничтожил ее под контролем представителей управления ветеринарии Херсонской области.
"Перемещение продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки, с истекшими сроками годности является нарушением законодательства РФ в области ветеринарии", – напомнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Крым пытались провезти более 450 килограммов небезопасной мясной продукции. Говядину в четвертинах и субпродукты везли из Краснодарского края, автомобиль был досмотрен инспекторами ведомства на трассе в Джанкое.
