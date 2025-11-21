https://crimea.ria.ru/20251121/v-krym-pytalis-vvezti-bolshe-120-kilogrammov-prosrochennoy-kolbasy-1151047810.html

В Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крым из Херсонской области пытались ввезти 120 килограммов просроченных колбасных изделий. Продукция также была без сопроводительных документов, сообщили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.Автомобиль был остановлен на трассе Каховка-Армянск в районе села Перекоп.Владельцу груза выдали требование о возврате продукции в место выхода и ее утилизации согласно законодательству. Владелец уничтожил ее под контролем представителей управления ветеринарии Херсонской области.Ранее стало известно, что в Крым пытались провезти более 450 килограммов небезопасной мясной продукции. Говядину в четвертинах и субпродукты везли из Краснодарского края, автомобиль был досмотрен инспекторами ведомства на трассе в Джанкое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годностиВ Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота

