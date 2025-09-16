https://crimea.ria.ru/20250916/v-krymu-nakryli-tsekh-po-proizvodstvu-somnitelnogo-elitnogo-alkogolya-1149484743.html

В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя

В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя - РИА Новости Крым, 16.09.2025

В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя

В Крыму накрыли цех по производству контрафактной водки и коньяка, изъяли около 1000 литров готовой продукции, которую злоумышленники подготовили к продаже под... РИА Новости Крым, 16.09.2025

2025-09-16T13:59

2025-09-16T13:59

2025-09-16T15:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму накрыли цех по производству контрафактной водки и коньяка, изъяли около 1000 литров готовой продукции, которую злоумышленники подготовили к продаже под видом известных брендов. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, в 2023 году трое знакомых решили организовать незаконный бизнес по производству контрафактного алкоголя и для этого арендовали склад площадью 500 квадратных метров на территории Симферополя.Подельники закупили спирт сомнительного происхождения, смешали его с различными ароматизаторами и красителями, после чего разлили в емкости с поддельными этикетками известных брендов, рассказали в МВД.Кроме того, оперативники изъяли более 80 тысяч единиц пустой стеклянной тары, более 36 тысяч бутылочных пробок и свыше 330 тысяч этикеток от алкогольной продукции. Возбуждены уголовные дела.Ранее в Симферополе задержали троих местных жителей, которые кустарным способом изготовили для дальнейшей продажи около 1,5 тонн алкогольных напитков. Злоумышленниками оказались двое мужчин из Симферопольского района и еще один - из Коктебеля.

