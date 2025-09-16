Рейтинг@Mail.ru
В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя - РИА Новости Крым, 16.09.2025
В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя
В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя - РИА Новости Крым, 16.09.2025
В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя
В Крыму накрыли цех по производству контрафактной водки и коньяка, изъяли около 1000 литров готовой продукции, которую злоумышленники подготовили к продаже под... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T13:59
2025-09-16T15:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму накрыли цех по производству контрафактной водки и коньяка, изъяли около 1000 литров готовой продукции, которую злоумышленники подготовили к продаже под видом известных брендов. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, в 2023 году трое знакомых решили организовать незаконный бизнес по производству контрафактного алкоголя и для этого арендовали склад площадью 500 квадратных метров на территории Симферополя.Подельники закупили спирт сомнительного происхождения, смешали его с различными ароматизаторами и красителями, после чего разлили в емкости с поддельными этикетками известных брендов, рассказали в МВД.Кроме того, оперативники изъяли более 80 тысяч единиц пустой стеклянной тары, более 36 тысяч бутылочных пробок и свыше 330 тысяч этикеток от алкогольной продукции. Возбуждены уголовные дела.Ранее в Симферополе задержали троих местных жителей, которые кустарным способом изготовили для дальнейшей продажи около 1,5 тонн алкогольных напитков. Злоумышленниками оказались двое мужчин из Симферопольского района и еще один - из Коктебеля.
В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя

МВД: в Крыму накрыли цех и изъяли около 1000 литров контрафактной водки и коньяка

13:59 16.09.2025 (обновлено: 15:02 16.09.2025)
 
© МВД КрымЦех по производству нелегального алкоголя нашли в Симферополе
Цех по производству нелегального алкоголя нашли в Симферополе
© МВД Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму накрыли цех по производству контрафактной водки и коньяка, изъяли около 1000 литров готовой продукции, которую злоумышленники подготовили к продаже под видом известных брендов. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, в 2023 году трое знакомых решили организовать незаконный бизнес по производству контрафактного алкоголя и для этого арендовали склад площадью 500 квадратных метров на территории Симферополя.
Подельники закупили спирт сомнительного происхождения, смешали его с различными ароматизаторами и красителями, после чего разлили в емкости с поддельными этикетками известных брендов, рассказали в МВД.

"В ходе проведенных обысков у бутлегеров по месту жительства, цеха и автофургонов было изъято в общей сложности более 1000 литров спиртосодержащей жидкости, 5500 готовых к продаже бутылок с контрафактной водкой и коньяком", – сказано в сообщении.

Кроме того, оперативники изъяли более 80 тысяч единиц пустой стеклянной тары, более 36 тысяч бутылочных пробок и свыше 330 тысяч этикеток от алкогольной продукции. Возбуждены уголовные дела.
Ранее в Симферополе задержали троих местных жителей, которые кустарным способом изготовили для дальнейшей продажи около 1,5 тонн алкогольных напитков. Злоумышленниками оказались двое мужчин из Симферопольского района и еще один - из Коктебеля.
