В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя

МВД: в Крыму накрыли цех и изъяли около 1000 литров контрафактной водки и коньяка
13:59 16.09.2025 (обновлено: 15:02 16.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму накрыли цех по производству контрафактной водки и коньяка, изъяли около 1000 литров готовой продукции, которую злоумышленники подготовили к продаже под видом известных брендов. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, в 2023 году трое знакомых решили организовать незаконный бизнес по производству контрафактного алкоголя и для этого арендовали склад площадью 500 квадратных метров на территории Симферополя.
Подельники закупили спирт сомнительного происхождения, смешали его с различными ароматизаторами и красителями, после чего разлили в емкости с поддельными этикетками известных брендов, рассказали в МВД.
"В ходе проведенных обысков у бутлегеров по месту жительства, цеха и автофургонов было изъято в общей сложности более 1000 литров спиртосодержащей жидкости, 5500 готовых к продаже бутылок с контрафактной водкой и коньяком", – сказано в сообщении.
Кроме того, оперативники изъяли более 80 тысяч единиц пустой стеклянной тары, более 36 тысяч бутылочных пробок и свыше 330 тысяч этикеток от алкогольной продукции. Возбуждены уголовные дела.
Ранее в Симферополе задержали троих местных жителей, которые кустарным способом изготовили для дальнейшей продажи около 1,5 тонн алкогольных напитков
. Злоумышленниками оказались двое мужчин из Симферопольского района и еще один - из Коктебеля.
