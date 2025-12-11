Рейтинг@Mail.ru
Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/turisty-vybirayut-yaltu-dlya-otdykha-kompaniyami--1151565899.html
Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T21:11
2025-12-11T21:11
крым
новости крыма
ялта
отдых в крыму
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/43/1118274382_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9709d78051dd9d1e381b867679c66953.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.В Москве средняя цена за суточное размещение составляет 7873 рубля, в Питере – 5956 рублей, в Сочи – 8709 рублей.Далее следуют Ялта и Казань со средним чеком за номер в отеле 5671 и 9035 рублей соответственно.Также в рейтинге Краснодар – 4964, Калининград – 7467 рублей, Архыз – 10640 рублей. Замыкают рейтинг Красная Поляна и Анапа со средними ценами в 9672 и 3955 рублей за суточное проживание в отеле.Крымский город Саки ранее вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре, свидетельствуют данные сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабреКрым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по РоссииЗападный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/43/1118274382_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_c886ccd41afd8a9cd6212cd8d7877264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ялта, отдых в крыму, крым курортный
Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями

Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха компаниями в декабре

21:11 11.12.2025
 
© Depositphotos.com DmitryPochКомпания обнимающихся друзей
Компания обнимающихся друзей - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Depositphotos.com DmitryPoch
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.
"На первом месте Москва с 11% бронирований, на втором – Санкт-Петербург, на третьем – Сочи –10% и 5% бронирований компаниями соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
В Москве средняя цена за суточное размещение составляет 7873 рубля, в Питере – 5956 рублей, в Сочи – 8709 рублей.
Далее следуют Ялта и Казань со средним чеком за номер в отеле 5671 и 9035 рублей соответственно.
Также в рейтинге Краснодар – 4964, Калининград – 7467 рублей, Архыз – 10640 рублей. Замыкают рейтинг Красная Поляна и Анапа со средними ценами в 9672 и 3955 рублей за суточное проживание в отеле.
Крымский город Саки ранее вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре, свидетельствуют данные сервиса бронирования Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабре
Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по России
Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год
 
КрымНовости КрымаЯлтаОтдых в КрымуКрым курортный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:36Кубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристов
21:11Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
21:09Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
20:45Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры
20:31МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России
20:22Угрозами и матом: коллекторы в Крыму нарушили закон и были наказаны
20:09В минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сыне
19:52Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
19:42Зеленский хочет провести референдум по вопросу территорий – СМИ
19:36Рейд в Севастополе открыли
19:25В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка
19:18Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад
19:0518-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
18:51В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД
18:35Не надо других: какие горы находятся в Крыму
18:19Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин
18:16Мишустин оценил ключевые показатели ЕАЭС по итогам 2025 года
18:11Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану
18:05Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
17:55Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
Лента новостейМолния