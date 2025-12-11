https://crimea.ria.ru/20251211/turisty-vybirayut-yaltu-dlya-otdykha-kompaniyami--1151565899.html
Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 11.12.2025
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.В Москве средняя цена за суточное размещение составляет 7873 рубля, в Питере – 5956 рублей, в Сочи – 8709 рублей.Далее следуют Ялта и Казань со средним чеком за номер в отеле 5671 и 9035 рублей соответственно.Также в рейтинге Краснодар – 4964, Калининград – 7467 рублей, Архыз – 10640 рублей. Замыкают рейтинг Красная Поляна и Анапа со средними ценами в 9672 и 3955 рублей за суточное проживание в отеле.Крымский город Саки ранее вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре, свидетельствуют данные сервиса бронирования Твил.Ру.
Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха компаниями в декабре
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.
"На первом месте Москва с 11% бронирований, на втором – Санкт-Петербург, на третьем – Сочи –10% и 5% бронирований компаниями соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
В Москве средняя цена за суточное размещение составляет 7873 рубля, в Питере – 5956 рублей, в Сочи – 8709 рублей.
Далее следуют Ялта и Казань со средним чеком за номер в отеле 5671 и 9035 рублей соответственно.
Также в рейтинге Краснодар – 4964, Калининград – 7467 рублей, Архыз – 10640 рублей. Замыкают рейтинг Красная Поляна и Анапа со средними ценами в 9672 и 3955 рублей за суточное проживание в отеле.
Крымский город Саки ранее вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха
в декабре, свидетельствуют данные сервиса бронирования Твил.Ру.
