Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в декабре 2025 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.В Москве средняя цена за суточное размещение составляет 7873 рубля, в Питере – 5956 рублей, в Сочи – 8709 рублей.Далее следуют Ялта и Казань со средним чеком за номер в отеле 5671 и 9035 рублей соответственно.Также в рейтинге Краснодар – 4964, Калининград – 7467 рублей, Архыз – 10640 рублей. Замыкают рейтинг Красная Поляна и Анапа со средними ценами в 9672 и 3955 рублей за суточное проживание в отеле.Крымский город Саки ранее вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре, свидетельствуют данные сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабреКрым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по РоссииЗападный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год

