Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Туристический поток по России за 10 месяцев этого года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оставил 76,2 млн поездок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Внутренний туризм показывает уверенный рост. Важно, что положительная динамика наблюдается и в период межсезонья. За 10 месяцев – с января по октябрь текущего года – число турпоездок по стране достигло 76,2 млн. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад нашей страны", – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства РФ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обозначил, что турпоток в регион за январь – ноябрь этого года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%. Также он сообщил, что половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНРЗападный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый годЛучше вы к нам: турагенты из Сибири приехали в Крым заключать контракты
Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по России

Число турпоездок по стране превысило 76 млн за десять месяцев - Чернышенко

12:27 02.12.2025 (обновлено: 12:28 02.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Туристический поток по России за 10 месяцев этого года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оставил 76,2 млн поездок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Внутренний туризм показывает уверенный рост. Важно, что положительная динамика наблюдается и в период межсезонья. За 10 месяцев – с января по октябрь текущего года – число турпоездок по стране достигло 76,2 млн. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад нашей страны", – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства РФ.
Вице-премьер обозначил, что самыми популярными направлениям у туристов остаются: Москва и Подмосковье, Кубань, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым, Свердловская область и Ставропольский край, а также Тюменская и Ростовская области.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обозначил, что турпоток в регион за январь – ноябрь этого года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%. Также он сообщил, что половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
