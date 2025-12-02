https://crimea.ria.ru/20251202/krym-voshel-v-top-samykh-populyarnykh-napravleniy-dlya-turpoezdok-po-rossii-1151343498.html

Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по России

Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по России - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по России

Туристический поток по России за 10 месяцев этого года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оставил 76,2 млн поездок. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T12:27

2025-12-02T12:27

2025-12-02T12:28

туризм в крыму

крым

новости крыма

туризм

дмитрий чернышенко

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150510444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47796bb2ac213b68527c053c35245d14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Туристический поток по России за 10 месяцев этого года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оставил 76,2 млн поездок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Внутренний туризм показывает уверенный рост. Важно, что положительная динамика наблюдается и в период межсезонья. За 10 месяцев – с января по октябрь текущего года – число турпоездок по стране достигло 76,2 млн. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад нашей страны", – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства РФ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обозначил, что турпоток в регион за январь – ноябрь этого года составил больше 6,7 млн человек, что выше прошлогоднего показателя на 15%. Также он сообщил, что половина отелей и санаториев Крыма на Новый год забронирована. Самые популярные города у туристов – Ялта, Евпатория, Алупка и Саки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНРЗападный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый годЛучше вы к нам: турагенты из Сибири приехали в Крым заключать контракты

https://crimea.ria.ru/20251202/novyy-god-krymu-skolko-stoyat-samye-deshevye-i-samye-dorogie-nomera-1151318198.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, новости крыма, туризм, дмитрий чернышенко, россия, новости