Запрет на звонки из-за рубежа без согласия абонента инициирует Кабмин РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Пакет инициатив по защите от мошеннических схем разработал Кабинет министров Российской Федерации. Среди них – запрет на международные звонки без согласия абонента. О необходимости данного новшества в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.Ситуация с мошенническими схемами остается актуальной, особенно в преддверии новогодних праздников. Ложные звонки поступают на телефоны россиян из-за рубежа и сопредельных государств в большом количестве. По мнению эксперта, данная инициатива о запрете международных входящих звонков необходима."Это – хорошая инициатива. Однако все те, кто сталкивался с мошенничеством, знают, что звонки приходят в том числе по обычной сотовой сети, и даже с российских номеров. Большинство мошенников, которые мне звонили – это номера +7 965 и т.д... То есть, кем бы они не представлялись, я понимаю, что эту "СИМку" они купили на условного СИМ-дропа и таким образом ее используют, и будут прокручивать через СИМ-ферму два часа или двое суток", – рассказал гость эфира.По его мнению, если регулятор видит, что существует поток звонков, PRI- потоки с запада или с прилегающих государств, то их надо блокировать."Операторы обязаны маркировать звонки, причем не только своими собственными сервисами типа защитников и прочих, а прямо на уровне принимающего оператора, то есть, если этот звонок пришел с запада – оператор должен мне сообщить, что он знает об этом номере", – констатировал спикер.Он считает, что современные технологии позволяют ввести данную услугу по умолчанию и операторы связи могли бы включить ее в базовый пакет без дополнительной платы.Как сообщили ранее в республиканском МВД, крымчане за неделю отдали мошенникам свыше девяти миллионов рублей за неделю.По данным ведомства, крымчан обманывают с помощью звонков. За неделю семь человек пострадали от аферистов, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Также злоумышленники звонят от имени банковских сотрудников и просят переводить деньги, "спасая" их от подозрительной активности на счетах.Кроме того, мошенники действуют через сайты, соцсети и мессенджеры, предлагают "заработать на бирже криптовалют". А также вынуждают устанавливать сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки, уточнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появятся детские сим-карты со встроенным родительским контролемВ Крыму повысить финансовую грамотность населения помогут студентыВ Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублей

