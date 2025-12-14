27 землетрясений: под Севастополем фиксируется активизация очага
27 землетрясений зафиксировано у берегов Севастополя за три дня
17:37 14.12.2025 (обновлено: 17:47 14.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Активизация очага землетрясения фиксируется в Черном море в районе Севастополя третий день, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.
"С 12 декабря по сегодняшний день Крымской сетью сейсмических станций наблюдается активизация очага под Севастополем. Жителями города ощущались два землетрясения. Идет сбор макросейсмических данных, в котором севастопольцы активно участвуют и делятся своими сведениями об ощутимости", – сказала Бондарь.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя вечером в пятницу. Оно имело 20 афтершоков, рассказала ранее Марина Бондарь.
В ночь на воскресенье у севастопольских берегов было зарегистрировано новое землетрясение, сообщила геофизическая служба РАН. Подземный толчок в 03:38 по московскому времени был зарегистрирован 22 станциями наблюдения. Жители города-героя в некоторых районах города ощутили его на верхних этажах зданий.
Под утро в Севастополе зафиксировали еще восемь слабых землетрясений, сообщила ранее Марина Бондарь.
"По предварительным данным, интенсивность на побережье составила 4-4,5 балла. Эти сейсмические события сопровождаются рядом афтершоков с магнитудой до 1.8. Общее количество землетрясений этой группы, кроме двух основных, на сегодня составляет порядка 27", – уточнила сейсмолог.
