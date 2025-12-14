https://crimea.ria.ru/20251214/27-zemletryaseniy-pod-sevastopolem-fiksiruetsya-aktivizatsiya-ochaga-1151658511.html

27 землетрясений: под Севастополем фиксируется активизация очага

Активизация очага землетрясения фиксируется в Черном море в районе Севастополя третий день, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и...

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Активизация очага землетрясения фиксируется в Черном море в районе Севастополя третий день, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя вечером в пятницу. Оно имело 20 афтершоков, рассказала ранее Марина Бондарь.В ночь на воскресенье у севастопольских берегов было зарегистрировано новое землетрясение, сообщила геофизическая служба РАН. Подземный толчок в 03:38 по московскому времени был зарегистрирован 22 станциями наблюдения. Жители города-героя в некоторых районах города ощутили его на верхних этажах зданий.Под утро в Севастополе зафиксировали еще восемь слабых землетрясений, сообщила ранее Марина Бондарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому ударуЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

