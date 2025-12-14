Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару
Сильное землетрясение далеко не всегда начинается с мощного толчка – эксперт
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Все землетрясения очень различаются между собой по характеру и предсказать, как именно будет протекать то или иное сейсмособытие по силе толчков невозможно, но есть общее для всех правило. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
"Есть продольная волна, которая поляризована по движению волны, и есть поперечная волна, которая поляризована поперек движения волны. У продольной больше скорости, и она приходит сначала. А поперечная потом, но более разрушительной является именно она", – пояснил ученый.
Поэтому если вы находитесь достаточно далеко от эпицентра, то поперечные волны придут "к вам" с задержкой, и в этом случае можно ощутить сначала волну, которая будет не очень сильной, и только потом сильную, добавил он.
"Но если вы находитесь близко от очага землетрясения, то просто не успеете почувствовать разницу между приходом первой волны и второй: примерно одинаково", – сказал эксперт.
Ранее Шебалин рассказал, что эпицентр землетрясения, которое произошло вечером 12 декабря в море у берегов Крыма, располагался довольно близко от Севастополя, поэтому люди ощущали его в разных районах города, хотя интенсивность его была невысока.
Вечером в пятницу, 12 декабря, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 20:13 в Черном море, в 24 километрах от севастопольских берегов, произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.
Жители некоторых районов города отмечали, что почувствовали "легкое покачивание" или "сильный толчок", а также наблюдали колебания воды в бутылках и слышали звон посуды в шкафу. При этом некоторые отмечали, что, по ощущениям, "левый и правый берег города шатнуло, а центр нет".
Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь рассказала РИА Новости Крым, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда составила 3,2, а интенсивность – 4 балла. При этом всего, по ее словам, за ночь произошло 20 афтершоков, но "по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса".
Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин в интервью РИА Новости Крым рассказал, что магнитуда была значительно больше, и дал свой прогноз о дальнейшем развитии событий.
Читайте также на РИА Новости Крым: