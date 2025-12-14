Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251214/pri-atake-dronov-v-krasnodarskom-krae-povrezhdeny-zhilye-doma-1151649037.html
При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома
При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 14.12.2025
При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома
Обломки БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Кубани. РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T08:13
2025-12-14T08:13
атаки всу
краснодарский край
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
кубань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c662df362e242a9e4dab9ca21311980.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Обломки БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Кубани.Отмечается, что в результате падения фрагментов беспилотников выбило окна еще в четырех частных домах, по трем адресам обнаружены обломки - без повреждений, в одном случае пострадала хозпостройка. Кроме того, произошел обрыв линии электропередачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251214/vsu-atakovali-krym-sbity-32-bespilotnika-1151648737.html
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f31520dffb632598db9385ae5993c9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, краснодарский край, всу (вооруженные силы украины), новости сво, кубань, происшествия
При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома

При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома

08:13 14.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Обломки БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Кубани.
"Обломки БПЛА повредили еще несколько домов в поселке Афипском Северского района. Во всех случаях пострадавших среди жителей нет. На местах работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате падения фрагментов беспилотников выбило окна еще в четырех частных домах, по трем адресам обнаружены обломки - без повреждений, в одном случае пострадала хозпостройка. Кроме того, произошел обрыв линии электропередачи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
07:32
ВСУ атаковали Крым: сбиты 32 беспилотника
 
Атаки ВСУКраснодарский крайВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОКубаньПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:21В Одессе горят объекты энергетики и транспорта – удары по Украине сегодня
10:48ВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей
10:32Новое землетрясение в Крыму - что известно
10:23Замерзали с детьми – с трассы под Саратовом эвакуировали 148 человек
10:13В Севастополе водитель перевернувшейся машины сбежал с места ДТП
09:46Феодосия и несколько сел в Крыму останутся без воды
09:27Пять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути
09:15Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины
08:41Три города в Крыму вошли в топ-направлений для отдыха в 2025 году
08:13При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома
08:05Стрельбе в Брауновском университете США - погибли и ранены студенты
07:32ВСУ атаковали Крым: сбиты 32 беспилотника
07:09Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару
00:01Какой сегодня праздник: 14 декабря
00:01До 6 градусов мороза: погода в Крыму в воскресенье
23:4141 беспилотник сбили над Крымом за три часа
23:37Мороз в Симферополе: на дороги вышли спецмашины
22:02Атака на Севастополь и афтершоки в Крыму – главное за день
21:45В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:39Как выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора
Лента новостейМолния