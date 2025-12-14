https://crimea.ria.ru/20251214/pri-atake-dronov-v-krasnodarskom-krae-povrezhdeny-zhilye-doma-1151649037.html
При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома
При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 14.12.2025
При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома
Обломки БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Кубани. РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T08:13
2025-12-14T08:13
2025-12-14T08:13
атаки всу
краснодарский край
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
кубань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c662df362e242a9e4dab9ca21311980.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Обломки БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Кубани.Отмечается, что в результате падения фрагментов беспилотников выбило окна еще в четырех частных домах, по трем адресам обнаружены обломки - без повреждений, в одном случае пострадала хозпостройка. Кроме того, произошел обрыв линии электропередачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251214/vsu-atakovali-krym-sbity-32-bespilotnika-1151648737.html
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f31520dffb632598db9385ae5993c9e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, краснодарский край, всу (вооруженные силы украины), новости сво, кубань, происшествия
При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома
При атаке дронов в Краснодарском крае повреждены жилые дома