Феодосия и несколько сел в Крыму останутся без воды - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Феодосия и несколько сел в Крыму останутся без воды
Феодосия и несколько сел в Крыму останутся без воды - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Феодосия и несколько сел в Крыму останутся без воды
Жители ряда улиц Феодосии, а также четырех сел - в Белогорском и Ленинском районе остались без воды из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды... РИА Новости Крым, 14.12.2025
феодосия
Феодосия и несколько сел в Крыму останутся без воды

В Крыму часть Феодосии и четыре села под Белогорском и в Ленинском районе - без воды

09:46 14.12.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина
Раковина
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Жители ряда улиц Феодосии, а также четырех сел - в Белогорском и Ленинском районе остались без воды из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
В Феодосии жители полусотни улиц и переулков остались без воды в шесть часов утра в воскресенье из-за аварии на сетях "Крымэнерго", сообщает госпредприятие "Вода Крыма".
Воды нет на следующих улицах и в переулках: Свободы, Советская, Октябрьская, Димитрова, Халтурина, Разина, Пролетарский, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Нахимова, Восточная, Шмидта, Шмидта, Краснобаева, Циолковского, Бульварный, тупик Кирпичный, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Форштадский, пер. Потемкина, Очаковская, Очаковский, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Айвазовского, Фонтанный, Фонтанная, Узкий, Фурманова, Адмиральский бульвар, Щорса, Желябова, ул.8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная.
Кроме того, по информации предприятия, 14 декабря в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в трех населенных пунктах Белогорского района – в селах Крымская Роза и Вишневое, а также в пгт Зуя. Ориентировочно воды не будет до 14 часов.
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам администраций сельских поселений, уточнили в пресс-службе.
Также водоснабжение временно остановят в селе Луговое Ленинского района полуострова. Воду в дома абонентов подадут ориентировочно после 17 часов, обозначили на предприятии.
Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что текущий год в Крыму по оценкам ученых является засушливым. Обильными притоками в осенний период отличился октябрь, когда наполняемость водохранилищ Крыма впервые за пять лет составила 12 млн кубов.
