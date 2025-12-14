Рейтинг@Mail.ru
Десять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее - СМИ - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Десять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее - СМИ
Десять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее - СМИ - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Десять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее - СМИ
Десять человек погибли при стрельбе на сиднейском пляже Бондай, сообщает портал news.com.au со ссылкой на источники. РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T12:03
2025-12-14T12:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Десять человек погибли при стрельбе на сиднейском пляже Бондай, сообщает портал news.com.au со ссылкой на источники.Целью нападения на сиднейском пляже, предположительно, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что нападение готовилось несколько месяцев, пишет издание.
сидней, австралия, происшествия, стрельба, в мире, новости
Десять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее - СМИ

Десять человек погибли при стрельбе на пляже Бондай в Сиднее - СМИ

12:03 14.12.2025
 
Стрельба на пляже в Сиднее
Стрельба на пляже в Сиднее
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Десять человек погибли при стрельбе на сиднейском пляже Бондай, сообщает портал news.com.au со ссылкой на источники.
Целью нападения на сиднейском пляже, предположительно, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что нападение готовилось несколько месяцев, пишет издание.
"Подтверждена гибель 10 человек", - пишет портал.
