Десять человек погибли при стрельбе на пляже в Сиднее - СМИ
14.12.2025
2025-12-14T12:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Десять человек погибли при стрельбе на сиднейском пляже Бондай, сообщает портал news.com.au со ссылкой на источники.Целью нападения на сиднейском пляже, предположительно, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что нападение готовилось несколько месяцев, пишет издание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
