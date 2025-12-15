Рейтинг@Mail.ru
Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России
Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России
Российская ПВО в понедельник утром за час перехватила и уничтожила 16 дронов ВСУ над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T09:13
2025-12-15T09:13
россия
новости сво
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
москва
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО в понедельник утром за час перехватила и уничтожила 16 дронов ВСУ над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Шесть дронов ВСУ ликвидировали над Калужской областью, пять – над Брянской, четыре – на территории Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву. Еще один – на территории Тамбовской области, перечислили в военном ведомстве РФ.Ранее российская ПВО за три часа перехватила и уничтожила 71 дрон ВСУ над шестью регионами страны и Азовским морем. В воскресенье за четыре часа средства российской ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
москва
россия, новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, москва
Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России

Минобороны: за час над четырьмя регионами России уничтожены 16 вражеских беспилотников

09:13 15.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО в понедельник утром за час перехватила и уничтожила 16 дронов ВСУ над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Шесть дронов ВСУ ликвидировали над Калужской областью, пять – над Брянской, четыре – на территории Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву. Еще один – на территории Тамбовской области, перечислили в военном ведомстве РФ.
Ранее российская ПВО за три часа перехватила и уничтожила 71 дрон ВСУ над шестью регионами страны и Азовским морем. В воскресенье за четыре часа средства российской ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников.
РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУМосква
 
