Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России
Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России
Российская ПВО в понедельник утром за час перехватила и уничтожила 16 дронов ВСУ над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T09:13
2025-12-15T09:13
2025-12-15T09:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Российская ПВО в понедельник утром за час перехватила и уничтожила 16 дронов ВСУ над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Шесть дронов ВСУ ликвидировали над Калужской областью, пять – над Брянской, четыре – на территории Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву. Еще один – на территории Тамбовской области, перечислили в военном ведомстве РФ.Ранее российская ПВО за три часа перехватила и уничтожила 71 дрон ВСУ над шестью регионами страны и Азовским морем. В воскресенье за четыре часа средства российской ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России
