Госпитализированных детей после ЧП в школе в Одинцово нет – омбудсмен - 16.12.2025
Госпитализированных детей после ЧП в школе в Одинцово нет – омбудсмен
После нападения ученика в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье никто из детей не был госпитализирован. Такие данные приводит уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. После нападения ученика в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье никто из детей не был госпитализирован. Такие данные приводит уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.Семьям будет оказана необходимая поддержка, заверила Львова-Белова.Ранее сообщалось, что при нападении ученика на школу в Подмосковье есть пострадавшие дети, которые сейчас госпитализированы в Центр Рошаля.ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших до этого не поступало.Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Расследование на контроле прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:47 16.12.2025 (обновлено: 16:52 16.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. После нападения ученика в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье никто из детей не был госпитализирован. Такие данные приводит уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.
"По обновленной информации, госпитализированных после трагедии в Подмосковье детей на данный момент нет", – проинформировала уполномоченный.
Семьям будет оказана необходимая поддержка, заверила Львова-Белова.
Ранее сообщалось, что при нападении ученика на школу в Подмосковье есть пострадавшие дети, которые сейчас госпитализированы в Центр Рошаля.
ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших до этого не поступало.
Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Расследование на контроле прокуратуры.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
