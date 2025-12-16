https://crimea.ria.ru/20251216/gospitalizirovannykh-detey-posle-chp-v-shkole-v-odintsovo-net--ombudsmen-1151712894.html

Госпитализированных детей после ЧП в школе в Одинцово нет – омбудсмен

Госпитализированных детей после ЧП в школе в Одинцово нет – омбудсмен - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Госпитализированных детей после ЧП в школе в Одинцово нет – омбудсмен

После нападения ученика в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье никто из детей не был госпитализирован. Такие данные приводит уполномоченный по... РИА Новости Крым, 16.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. После нападения ученика в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье никто из детей не был госпитализирован. Такие данные приводит уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.Семьям будет оказана необходимая поддержка, заверила Львова-Белова.Ранее сообщалось, что при нападении ученика на школу в Подмосковье есть пострадавшие дети, которые сейчас госпитализированы в Центр Рошаля.ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших до этого не поступало.Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Расследование на контроле прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

