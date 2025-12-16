Рейтинг@Mail.ru
10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском - РИА Новости Крым, 16.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251216/10-detey-i-11-vzroslykh-postradali-v-lobovom-dtp-s-avtobusom-pod-bryanskom-1151709052.html
10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском
10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском - РИА Новости Крым, 16.12.2025
10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском
В Брянской области произошло лобовое столкновение школьного автобуса с легковым авто, в результате пострадали 10 детей и 11 взрослых. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Брянской области произошло лобовое столкновение школьного автобуса с легковым авто, в результате пострадали 10 детей и 11 взрослых. Об этом сообщает региональное управление МВД.По данным ведомства, авария произошла на 367-м километре автомобильной дороги М-3 в Брянском районе.В результате столкновения погибших нет. В больницу доставлены ехавшие в микроавтобусе десять детей и девять взрослых, а также водители обоих транспортных средств. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
РИА Новости Крым
10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском

10 детей и 11 взрослых пострадали в столкновении автобуса с легковушкой под Брянском

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Брянской области произошло лобовое столкновение школьного автобуса с легковым авто, в результате пострадали 10 детей и 11 взрослых. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным ведомства, авария произошла на 367-м километре автомобильной дороги М-3 в Брянском районе.
"Водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом, осуществлявшим организованную перевозку групп детей", – говорится в сообщении.
В результате столкновения погибших нет. В больницу доставлены ехавшие в микроавтобусе десять детей и девять взрослых, а также водители обоих транспортных средств. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Школьный автобус упал в пропасть в Колумбии: 16 погибших и 20 ранены
17 человек ранены в столкновении двух авто и автобусов под Арзамасом
7-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе
 
