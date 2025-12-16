https://crimea.ria.ru/20251216/10-detey-i-11-vzroslykh-postradali-v-lobovom-dtp-s-avtobusom-pod-bryanskom-1151709052.html

10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском

10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском - РИА Новости Крым, 16.12.2025

10 детей и 11 взрослых пострадали в лобовом ДТП с автобусом под Брянском

В Брянской области произошло лобовое столкновение школьного автобуса с легковым авто, в результате пострадали 10 детей и 11 взрослых. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T15:22

2025-12-16T15:22

2025-12-16T15:22

брянск

новости

происшествия

дтп

автобус

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151708362_0:0:1185:666_1920x0_80_0_0_df7ae7556cdeb2dfbd637b4a40f97642.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Брянской области произошло лобовое столкновение школьного автобуса с легковым авто, в результате пострадали 10 детей и 11 взрослых. Об этом сообщает региональное управление МВД.По данным ведомства, авария произошла на 367-м километре автомобильной дороги М-3 в Брянском районе.В результате столкновения погибших нет. В больницу доставлены ехавшие в микроавтобусе десять детей и девять взрослых, а также водители обоих транспортных средств. На месте происшествия работают сотрудники полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный автобус упал в пропасть в Колумбии: 16 погибших и 20 ранены17 человек ранены в столкновении двух авто и автобусов под Арзамасом7-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе

брянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, новости, происшествия, дтп, автобус, дети