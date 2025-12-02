Рейтинг@Mail.ru
17 человек ранены в столкновении двух авто и автобусов под Арзамасом - РИА Новости Крым, 02.12.2025
17 человек ранены в столкновении двух авто и автобусов под Арзамасом
17 человек ранены в столкновении двух авто и автобусов под Арзамасом - РИА Новости Крым, 02.12.2025
17 человек ранены в столкновении двух авто и автобусов под Арзамасом
17 человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух автомобилей и двух автобусов на трассе М-12 в районе города Арзамас. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T21:57
2025-12-02T21:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. 17 человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух автомобилей и двух автобусов на трассе М-12 в районе города Арзамас. Об этом информирует Госавтоинспекция Нижегородской области.В связи с массовой аварией движение перекрыто. Водителей просят следовать объездными путями. К ликвидации последствий ДТП привлечены пожарные МЧС России.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное делоВ Севастополе осудили виновника смертельного ДТП с подросткомВ Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок
17 человек ранены в столкновении двух авто и автобусов под Арзамасом

17 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и двумя авто на трассе М-12 под Арзамасом

21:57 02.12.2025
 
© МЧС РоссииДТП в Нижегородской области
ДТП в Нижегородской области
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. 17 человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух автомобилей и двух автобусов на трассе М-12 в районе города Арзамас. Об этом информирует Госавтоинспекция Нижегородской области.
"2 декабря в 17:37 на 437 километре автодороги М-12 совершено ДТП с участием четырех автомобилей. Два из них – автобусы. 14 человек госпитализированы, один из них ребенок, троим оказывается помощь на месте", – сообщили в Госавтоинспекции.
В связи с массовой аварией движение перекрыто. Водителей просят следовать объездными путями. К ликвидации последствий ДТП привлечены пожарные МЧС России.
"Огнеборцы 47 пожарно-спасательной части и работники аварийно спасательного отряда Арзамаса деблокировали из автобуса троих человек", – сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по Нижегородской области.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
