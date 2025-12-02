https://crimea.ria.ru/20251202/17-chelovek-raneny-v-stolknovenii-dvukh-avto-i-avtobusov-pod-arzamasom-1151367006.html

17 человек ранены в столкновении двух авто и автобусов под Арзамасом

2025-12-02T21:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. 17 человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух автомобилей и двух автобусов на трассе М-12 в районе города Арзамас. Об этом информирует Госавтоинспекция Нижегородской области.В связи с массовой аварией движение перекрыто. Водителей просят следовать объездными путями. К ликвидации последствий ДТП привлечены пожарные МЧС России.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное делоВ Севастополе осудили виновника смертельного ДТП с подросткомВ Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок

