7-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе
7-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе
2025-11-25T16:12
2025-11-25T16:12
2025-11-25T16:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Семилетняя пассажирка автомобиля Lada пострадала в результате массовой аварии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.По информации правоохранителей, три автомобиля столкнулись днем во вторник на проспекте Героев Сталинграда.В результате аварии пострадала семилетняя пассажирка отечественной легковушки. Она получила телесные повреждения и была осмотрена на месте сотрудниками "скорой помощи", рассказали правоохранители, уточнив, что девочка ехала на заднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности.Состояние опьянения у водителей не установлено. По факту ДТП ведется проверка, добавили в пресс-службе.Ранее во вторник в Севастополе двое взрослых и ребенок пострадали в результате лобового ДТП. Телесные повреждения получили оба водителя и 6-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:12 25.11.2025 (обновлено: 16:20 25.11.2025)