Рейтинг@Mail.ru
7-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251125/7-letnyaya-devochka-postradala-v-massovom-dtp-v-sevastopole-1151174091.html
7-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе
7-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.11.2025
7-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе
Семилетняя пассажирка автомобиля Lada пострадала в результате массовой аварии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T16:12
2025-11-25T16:20
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
госавтоинспекция севастополя
новости севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151173477_147:163:1280:800_1920x0_80_0_0_aa50bb6761f00433ac4937695ab306df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Семилетняя пассажирка автомобиля Lada пострадала в результате массовой аварии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.По информации правоохранителей, три автомобиля столкнулись днем во вторник на проспекте Героев Сталинграда.В результате аварии пострадала семилетняя пассажирка отечественной легковушки. Она получила телесные повреждения и была осмотрена на месте сотрудниками "скорой помощи", рассказали правоохранители, уточнив, что девочка ехала на заднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности.Состояние опьянения у водителей не установлено. По факту ДТП ведется проверка, добавили в пресс-службе.Ранее во вторник в Севастополе двое взрослых и ребенок пострадали в результате лобового ДТП. Телесные повреждения получили оба водителя и 6-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151173477_144:56:1280:908_1920x0_80_0_0_934506978b74f1eb1dd681d6dffc7ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, госавтоинспекция севастополя, новости севастополя, общество
7-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе

В Севастополе при столкновении трех машин пострадала семилетняя девочка

16:12 25.11.2025 (обновлено: 16:20 25.11.2025)
 
© Госавтоинспекция СевастополяВ Севастополе 7-летний ребенок пострадал в ДТП
В Севастополе 7-летний ребенок пострадал в ДТП
© Госавтоинспекция Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Семилетняя пассажирка автомобиля Lada пострадала в результате массовой аварии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По информации правоохранителей, три автомобиля столкнулись днем во вторник на проспекте Героев Сталинграда.

"34-летняя водитель, управляя автомобилем Porsche, неправильно выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля Lada, и совершила с ним столкновение. После чего Lada продолжила движение вперед и столкнулась с автомобилем Chery", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадала семилетняя пассажирка отечественной легковушки. Она получила телесные повреждения и была осмотрена на месте сотрудниками "скорой помощи", рассказали правоохранители, уточнив, что девочка ехала на заднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности.
Состояние опьянения у водителей не установлено. По факту ДТП ведется проверка, добавили в пресс-службе.
Ранее во вторник в Севастополе двое взрослых и ребенок пострадали в результате лобового ДТП. Телесные повреждения получили оба водителя и 6-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольДТПДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияГосавтоинспекция СевастополяНовости СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Администрация Бахчисарая выплатит компенсации покусанным собаками детям
17:44Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут
17:41Владельца танкера "Волгонефть-212" обязали выплатить 49,5 миллиардов
17:32Жительница Симферополя зарезала мужа и получила срок
17:18Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк
17:09Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО
17:01Мошенники заставили сибирячку забрать сейф с $30 тыс. у студента в Сочи
16:48Союзники Украины будут работать с существующим планом США – Стармер
16:29Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов
16:127-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе
16:03Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Льгов
15:55Двое крымчан ответят за участие в вооруженном формировании
15:46"Мы подумаем": Лавров о перспективах возобновления диалога с Европой
15:28ВСУ ударили по центру Энергодара – что известно
15:22В Херсонской области задержали участника террористического сообщества
15:17В четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУ
15:10Лавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на Западе
14:52В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты
14:41В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года
14:32Морской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани
Лента новостейМолния