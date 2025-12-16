Рейтинг@Mail.ru
Крымского педагога подозревают в получении взяток за зачеты - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Крымского педагога подозревают в получении взяток за зачеты
Крымского педагога подозревают в получении взяток за зачеты - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Крымского педагога подозревают в получении взяток за зачеты
Преподавательницу одного из симферопольских техникумов подозревают в мелком взяточничестве. 66-летней педагог могла присвоить около 26 тысяч рублей за зачеты... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T16:57
2025-12-16T16:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Преподавательницу одного из симферопольских техникумов подозревают в мелком взяточничестве. 66-летней педагог могла присвоить около 26 тысяч рублей за зачеты. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте.По информации правоохранителей, в период с 2023 по 2024 год подозреваемая в целях личного обогащения систематически получала денежные средства от студентов.Сумма каждой взятки варьировалась от 1 до 5 тысяч рублей. По версии дознания, денежные средства перечислялись на банковскую карту, принадлежавшую подозреваемой."В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и допроса широкого круга свидетелей установлено, что общий размер полученных денежных средств превысил 26 тысяч рублей. В ходе расследования было выявлено 11 эпизодов преступной деятельности", – добавили в сообщении.В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы в отношении студентов, причастных к даче взяток, выделены в отдельное производство для проведения процессуальной проверки и принятия законного решения, уточнили в МВД.Ранее сообщалось, что в Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки при выдаче тел усопших. С сентября 2023 по май 2024 года сотрудница похоронного агентства передала заведующему патологоанатомическим отделением Городской больницы № 5 свыше 180 тысяч рублей взятки через санитара больницы за ускоренную подготовку и выдачу тел усопших и сопутствующий комплекс ритуальных услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБВзятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражуСудмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки
взятка, симферополь, новости крыма, происшествия, мвд по республике крым
Крымского педагога подозревают в получении взяток за зачеты

В Симферополе педагога подозревают в получении 26 тысяч рублей в виде взяток за оценки

16:57 16.12.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Преподавательницу одного из симферопольских техникумов подозревают в мелком взяточничестве. 66-летней педагог могла присвоить около 26 тысяч рублей за зачеты. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте.
По информации правоохранителей, в период с 2023 по 2024 год подозреваемая в целях личного обогащения систематически получала денежные средства от студентов.
"Взамен она обеспечивала им положительную и беспрепятственную сдачу отчетных работ и экзаменов по своей дисциплине. Преподаватель проставляла положительные оценки в зачетные книжки и ведомости без фактической проверки знаний обучающихся", – сказано в сообщении.
Сумма каждой взятки варьировалась от 1 до 5 тысяч рублей. По версии дознания, денежные средства перечислялись на банковскую карту, принадлежавшую подозреваемой.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и допроса широкого круга свидетелей установлено, что общий размер полученных денежных средств превысил 26 тысяч рублей. В ходе расследования было выявлено 11 эпизодов преступной деятельности", – добавили в сообщении.
В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы в отношении студентов, причастных к даче взяток, выделены в отдельное производство для проведения процессуальной проверки и принятия законного решения, уточнили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки при выдаче тел усопших. С сентября 2023 по май 2024 года сотрудница похоронного агентства передала заведующему патологоанатомическим отделением Городской больницы № 5 свыше 180 тысяч рублей взятки через санитара больницы за ускоренную подготовку и выдачу тел усопших и сопутствующий комплекс ритуальных услуг.
Лента новостейМолния