https://crimea.ria.ru/20251216/krymskogo-pedagoga-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatok-za-zachety-1151713372.html

Крымского педагога подозревают в получении взяток за зачеты

Крымского педагога подозревают в получении взяток за зачеты - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Крымского педагога подозревают в получении взяток за зачеты

Преподавательницу одного из симферопольских техникумов подозревают в мелком взяточничестве. 66-летней педагог могла присвоить около 26 тысяч рублей за зачеты... РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T16:57

2025-12-16T16:57

2025-12-16T16:57

взятка

симферополь

новости крыма

происшествия

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Преподавательницу одного из симферопольских техникумов подозревают в мелком взяточничестве. 66-летней педагог могла присвоить около 26 тысяч рублей за зачеты. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте.По информации правоохранителей, в период с 2023 по 2024 год подозреваемая в целях личного обогащения систематически получала денежные средства от студентов.Сумма каждой взятки варьировалась от 1 до 5 тысяч рублей. По версии дознания, денежные средства перечислялись на банковскую карту, принадлежавшую подозреваемой."В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и допроса широкого круга свидетелей установлено, что общий размер полученных денежных средств превысил 26 тысяч рублей. В ходе расследования было выявлено 11 эпизодов преступной деятельности", – добавили в сообщении.В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы в отношении студентов, причастных к даче взяток, выделены в отдельное производство для проведения процессуальной проверки и принятия законного решения, уточнили в МВД.Ранее сообщалось, что в Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки при выдаче тел усопших. С сентября 2023 по май 2024 года сотрудница похоронного агентства передала заведующему патологоанатомическим отделением Городской больницы № 5 свыше 180 тысяч рублей взятки через санитара больницы за ускоренную подготовку и выдачу тел усопших и сопутствующий комплекс ритуальных услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБВзятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражуСудмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взятка, симферополь, новости крыма, происшествия, мвд по республике крым