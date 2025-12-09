https://crimea.ria.ru/20251209/vzyatki-pri-tekhnadzore-voennykh-avto-v-krymu--figuranta-vzyali-pod-strazhu-1151525628.html

Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу

Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу

Чиновнику Минобороны предъявлено обвинение в получении крупной взятки при выполнении технадзора военных автомобилей в Крыму, его взяли под стражу. Об этом... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T16:30

2025-12-09T16:30

2025-12-09T16:30

взятка

министерство обороны рф

крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

закон и право

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314146_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bb77bea3e739a8ce40baf8dd381023.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Чиновнику Минобороны предъявлено обвинение в получении крупной взятки при выполнении технадзора военных автомобилей в Крыму, его взяли под стражу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного военного следственного управления СК РФ.Начальник военного представительства Минобороны ранее был задержан в Татарстане. Фигурант должен был контролировать выполнение госконтрактов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта на территории Республики Крым.Представителю Минобороны предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. По ходатайству военного следователя он заключен под стражу.Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следкома России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФВ Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взяткуВ Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взятка, министерство обороны рф, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, закон и право, всу (вооруженные силы украины)