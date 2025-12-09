Рейтинг@Mail.ru
Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу - РИА Новости Крым, 09.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251209/vzyatki-pri-tekhnadzore-voennykh-avto-v-krymu--figuranta-vzyali-pod-strazhu-1151525628.html
Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
Чиновнику Минобороны предъявлено обвинение в получении крупной взятки при выполнении технадзора военных автомобилей в Крыму, его взяли под стражу. Об этом... РИА Новости Крым, 09.12.2025
взятка
министерство обороны рф
крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
закон и право
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314146_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bb77bea3e739a8ce40baf8dd381023.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Чиновнику Минобороны предъявлено обвинение в получении крупной взятки при выполнении технадзора военных автомобилей в Крыму, его взяли под стражу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного военного следственного управления СК РФ.Начальник военного представительства Минобороны ранее был задержан в Татарстане. Фигурант должен был контролировать выполнение госконтрактов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта на территории Республики Крым.Представителю Минобороны предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. По ходатайству военного следователя он заключен под стражу.Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следкома России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФВ Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взяткуВ Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года
взятка, министерство обороны рф, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, закон и право, всу (вооруженные силы украины)
Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу

Чиновник МО взят под стражу за взятки при технадзоре военных авто в Крыму

16:30 09.12.2025
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Чиновнику Минобороны предъявлено обвинение в получении крупной взятки при выполнении технадзора военных автомобилей в Крыму, его взяли под стражу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного военного следственного управления СК РФ.
Начальник военного представительства Минобороны ранее был задержан в Татарстане. Фигурант должен был контролировать выполнение госконтрактов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта на территории Республики Крым.
"В 2022–2024 гг. он получил от управляющего ООО взятку в виде денег в крупном размере за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, чем Минобороны России причинен многомиллионный ущерб", - говорится в сообщении.
Представителю Минобороны предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. По ходатайству военного следователя он заключен под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следкома России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФ
В Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку
В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года
 
ВзяткаМинистерство обороны РФКрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиЗакон и правоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
