Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
2025-12-09T16:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Чиновнику Минобороны предъявлено обвинение в получении крупной взятки при выполнении технадзора военных автомобилей в Крыму, его взяли под стражу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного военного следственного управления СК РФ.Начальник военного представительства Минобороны ранее был задержан в Татарстане. Фигурант должен был контролировать выполнение госконтрактов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта на территории Республики Крым.Представителю Минобороны предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. По ходатайству военного следователя он заключен под стражу.Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следкома России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завели уголовное дело из-за некачественного ремонта корабля ЧФВ Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взяткуВ Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года
