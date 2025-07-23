В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года
В Крыму с начала года возбуждено 451 уголовное дело коррупционной направленности – СК
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.
"В производстве следователей находилось 451 уголовное дело коррупционной направленности, за тот же период прошлого года таких дел было 326. В суд направлено 166 уголовных дел о 247 преступлениях. Ущерб, причиненный такими деяниями, составил 18 миллионов 716 тысяч рублей", – сказал руководитель ведомства.
Благодаря усилиям следователей данный ущерб полностью возмещен. Кроме того, наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 199 миллионов рублей.
По словам Терентьева, чаще всего на полуострове совершаются хищения имущества с использованием должностного положения, присвоение и растрата, получение и дача взяток и посредничество в совершении этих преступлений, коммерческий подкуп, злоупотребление и превышение должностными полномочиями, служебный подлог.
Значительная часть преступлений совершается в составе организованных групп.
Полное интервью с руководителем Главного следственного Управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым читайте на сайте РИА Новости Крым 23 июля в 18:00.
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