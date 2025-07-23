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В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года
В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года - РИА Новости Крым, 23.07.2025
В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года
Следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей. Об этом в... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T14:22
2025-07-23T13:59
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новости крыма
коррупция
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Благодаря усилиям следователей данный ущерб полностью возмещен. Кроме того, наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 199 миллионов рублей.По словам Терентьева, чаще всего на полуострове совершаются хищения имущества с использованием должностного положения, присвоение и растрата, получение и дача взяток и посредничество в совершении этих преступлений, коммерческий подкуп, злоупотребление и превышение должностными полномочиями, служебный подлог.Значительная часть преступлений совершается в составе организованных групп.Полное интервью с руководителем Главного следственного Управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым читайте на сайте РИА Новости Крым 23 июля в 18:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взяткуВ Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взяткуСколько граждан России и в каких случаях оправдывают коррупцию – соцопрос
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крым, владимир терентьев, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, коррупция, суд
В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года

В Крыму с начала года возбуждено 451 уголовное дело коррупционной направленности – СК

14:22 23.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

"В производстве следователей находилось 451 уголовное дело коррупционной направленности, за тот же период прошлого года таких дел было 326. В суд направлено 166 уголовных дел о 247 преступлениях. Ущерб, причиненный такими деяниями, составил 18 миллионов 716 тысяч рублей", – сказал руководитель ведомства.

Благодаря усилиям следователей данный ущерб полностью возмещен. Кроме того, наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 199 миллионов рублей.
По словам Терентьева, чаще всего на полуострове совершаются хищения имущества с использованием должностного положения, присвоение и растрата, получение и дача взяток и посредничество в совершении этих преступлений, коммерческий подкуп, злоупотребление и превышение должностными полномочиями, служебный подлог.
Значительная часть преступлений совершается в составе организованных групп.
Полное интервью с руководителем Главного следственного Управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым читайте на сайте РИА Новости Крым 23 июля в 18:00.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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