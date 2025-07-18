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В Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взятку

В Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взятку - РИА Новости Крым, 18.07.2025

В Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взятку

Суд в Симферополе приговорил двух руководителей специализированного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Крыма к лишению свободы за взятку от... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T12:10

2025-07-18T12:10

2025-07-18T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Суд в Симферополе приговорил двух руководителей специализированного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Крыма к лишению свободы за взятку от водителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в феврале прошлого года в районе одной из АЗС в Симферополе подсудимые потребовали мзду от водителя за отказ проводить освидетельствование на состояние опьянения и не привлечение к ответственности.При получении взятки работников ГАИ задержали с поличным сотрудники УФСБ и Министерства внутренних дел.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении экс-главы администрации Красноперекопска по обвинению в получении взятки в размере 1,5 млн рублей. Также перед судом предстанет его бывший заместитель, занимавшийся посредничеством в получении данной взятки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько граждан России и в каких случаях оправдывают коррупцию – соцопросДиректор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу телВ Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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