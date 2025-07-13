https://crimea.ria.ru/20250713/skolko-grazhdan-rossii-i-v-kakikh-sluchayakh-opravdyvayut-korruptsiyu--sotsopros-1147909234.html

Сколько граждан России и в каких случаях оправдывают коррупцию – соцопрос

Сколько граждан России и в каких случаях оправдывают коррупцию – соцопрос - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Сколько граждан России и в каких случаях оправдывают коррупцию – соцопрос

Согласно социологическим опросам, большинство россиян в Крыму и в стране в целом относятся к коррупции негативно, однако часть респондентов склонна оправдывать... РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T14:43

2025-07-13T14:43

2025-07-13T14:26

социология

опрос

наталья киселева

мнения

общество

взятка

коррупция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Согласно социологическим опросам, большинство россиян в Крыму и в стране в целом относятся к коррупции негативно, однако часть респондентов склонна оправдывать это явление, если оно помогает решить жизненно важные вопросы. Об этом в программе "Детально" в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева.По мнению эксперта, утверждение о том, что коррупция якобы помогает избежать бюрократической волокиты, неверно, поскольку она наносит ущерб не только экономике страны, но и обществу, и имеет социальные последствия, в том числе в области государственной безопасности.В целом, по словам Киселевой, порядка двух третей россиян выступают за то, что обязательно должны быть наказаны и те, кто берет взятки, и те, кто их дает. При этом она обратила внимание, что согласно соцопросам, мужчины вдвое чаще чем женщины говорят о том, что наказывать нужно только тех, кто берет взятки. То, что наказаны должны быть обе стороны, считает большинство молодых людей, а также менее обеспеченные граждане, добавила руководитель крымского филиала ФоРГО.Борьбу с коррупцией, по мнению социолога, осложняет и тот факт, что далеко не все россияне, столкнувшись с вымогательством взяток, готовы сообщить об этом в правоохранительные органы, опасаясь, что их анонимность не будет должным образом обеспечена.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что за последние годы уровень коррупции в регионе значительно снизился, однако подобные факты по-прежнему выявляются. Аксенов также подчеркнул необходимость усиливать персональную ответственность руководителей за эффективность мероприятий по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социология, опрос, наталья киселева, мнения, общество, взятка, коррупция