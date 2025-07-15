https://crimea.ria.ru/20250715/v-krymu-eks-mera-goroda-i-ego-zama-budut-sudit-za-vzyatku-1147971216.html

В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку

В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку - РИА Новости Крым, 15.07.2025

В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку

Бывший глава администрации города Красноперекопска и его заместитель предстанут перед судом по обвинению в получении крупной взятки и посредничестве во... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T18:07

2025-07-15T18:07

2025-07-15T18:07

новости крыма

прокуратура республики крым

следком крыма и севастополя

красноперекопск

взятка

суд

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Бывший глава администрации города Красноперекопска и его заместитель предстанут перед судом по обвинению в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным ведомств, в 2020 году администрация Красноперекопска заключила с коммерческой фирмой муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий города на сумму свыше 89 миллионов рублей.Мэр поручил своему первому заместителю указать гендиректору компании-подрядчика на необходимость передачи 1 миллиона 520 тысяч рублей в качестве взятки главе администрации. В ответ фирма получала общее покровительство при исполнении контрактов, а также подписание актов о приемке работ без замечаний.На переданные через еще одного посредника деньги был куплен автомобиль, который в итоге оказался у главы администрации Красноперекопска. В дальнейшем он переоформил машину на родственника.Коррупционные действия руководства города выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.Фигуранты признали вину в совершенных преступлениях, на приобретенный за взятку автомобиль наложен арест.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько граждан России и в каких случаях оправдывают коррупцию – соцопросДиректор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу телВ Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность

красноперекопск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, красноперекопск, взятка, суд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)