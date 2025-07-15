https://crimea.ria.ru/20250715/v-krymu-eks-mera-goroda-i-ego-zama-budut-sudit-za-vzyatku-1147971216.html
В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку
В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку - РИА Новости Крым, 15.07.2025
В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку
Бывший глава администрации города Красноперекопска и его заместитель предстанут перед судом по обвинению в получении крупной взятки и посредничестве во... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T18:07
2025-07-15T18:07
2025-07-15T18:07
новости крыма
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следком крыма и севастополя
красноперекопск
взятка
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Бывший глава администрации города Красноперекопска и его заместитель предстанут перед судом по обвинению в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным ведомств, в 2020 году администрация Красноперекопска заключила с коммерческой фирмой муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий города на сумму свыше 89 миллионов рублей.Мэр поручил своему первому заместителю указать гендиректору компании-подрядчика на необходимость передачи 1 миллиона 520 тысяч рублей в качестве взятки главе администрации. В ответ фирма получала общее покровительство при исполнении контрактов, а также подписание актов о приемке работ без замечаний.На переданные через еще одного посредника деньги был куплен автомобиль, который в итоге оказался у главы администрации Красноперекопска. В дальнейшем он переоформил машину на родственника.Коррупционные действия руководства города выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.Фигуранты признали вину в совершенных преступлениях, на приобретенный за взятку автомобиль наложен арест.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько граждан России и в каких случаях оправдывают коррупцию – соцопросДиректор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу телВ Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, красноперекопск, взятка, суд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку
В Крыму экс-мэр Красноперекопска и его зама будут судить за взятку в 1,5 миллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Бывший глава администрации города Красноперекопска и его заместитель предстанут перед судом по обвинению в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
По данным ведомств, в 2020 году администрация Красноперекопска заключила с коммерческой фирмой муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий города на сумму свыше 89 миллионов рублей.
Мэр поручил своему первому заместителю указать гендиректору компании-подрядчика на необходимость передачи 1 миллиона 520 тысяч рублей в качестве взятки главе администрации. В ответ фирма получала общее покровительство при исполнении контрактов, а также подписание актов о приемке работ без замечаний.
На переданные через еще одного посредника деньги был куплен автомобиль, который в итоге оказался у главы администрации Красноперекопска. В дальнейшем он переоформил машину на родственника.
Коррупционные действия руководства города выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Фигуранты признали вину в совершенных преступлениях, на приобретенный за взятку автомобиль наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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