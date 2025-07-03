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Директор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу тел - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Директор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу тел
Директор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу тел - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Директор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу тел
Директор похоронного агентства в Севастополе за ускоренную подготовку и выдачу тел давал взятки сотруднику медицинского учреждения. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T11:17
2025-07-03T11:17
севастополь
взятка
прокуратура города севастополя
происшествия
новости севастополя
правосудие
суд
приговор
штрафы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Директор похоронного агентства в Севастополе за ускоренную подготовку и выдачу тел давал взятки сотруднику медицинского учреждения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, судом на агентство наложен полумиллионный штраф.По данным пресс-службы, руководитель похоронного агентства с сентября 2023 по май 2024 года передал должностному лицу медучреждения взятки на общую сумму 90 тысяч рублей за ускоренную подготовку и выдачу 11 тел усопших и сопутствующие ритуальные услуги.Директор агентства уже привлекался по данному делу и по приговору суда должен выплатить штраф в размере 170 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млнВ Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взятокВ Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, взятка, прокуратура города севастополя, происшествия, новости севастополя, правосудие, суд, приговор, штрафы
Директор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу тел

В Севастополе похоронное агентство заплатит штраф за взятки для ускоренной выдачи тел

11:17 03.07.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Директор похоронного агентства в Севастополе за ускоренную подготовку и выдачу тел давал взятки сотруднику медицинского учреждения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, судом на агентство наложен полумиллионный штраф.
По данным пресс-службы, руководитель похоронного агентства с сентября 2023 по май 2024 года передал должностному лицу медучреждения взятки на общую сумму 90 тысяч рублей за ускоренную подготовку и выдачу 11 тел усопших и сопутствующие ритуальные услуги.
"Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района Севастополя оштрафовал виновное юридическое лицо на 500 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Директор агентства уже привлекался по данному делу и по приговору суда должен выплатить штраф в размере 170 тысяч рублей.
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СевастопольВзяткаПрокуратура города СевастополяПроисшествияНовости СевастополяПравосудиеСудПриговорШтрафы
 
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