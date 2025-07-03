https://crimea.ria.ru/20250703/direktor-pokhoronnogo-byuro-v-sevastopole-za-vzyatki-uskoryal-vydachu-tel-1147670364.html

Директор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу тел

Директор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу тел - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Директор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу тел

Директор похоронного агентства в Севастополе за ускоренную подготовку и выдачу тел давал взятки сотруднику медицинского учреждения. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T11:17

2025-07-03T11:17

2025-07-03T11:17

севастополь

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прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Директор похоронного агентства в Севастополе за ускоренную подготовку и выдачу тел давал взятки сотруднику медицинского учреждения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, судом на агентство наложен полумиллионный штраф.По данным пресс-службы, руководитель похоронного агентства с сентября 2023 по май 2024 года передал должностному лицу медучреждения взятки на общую сумму 90 тысяч рублей за ускоренную подготовку и выдачу 11 тел усопших и сопутствующие ритуальные услуги.Директор агентства уже привлекался по данному делу и по приговору суда должен выплатить штраф в размере 170 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млнВ Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взятокВ Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, взятка, прокуратура города севастополя, происшествия, новости севастополя, правосудие, суд, приговор, штрафы