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В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность

В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность - РИА Новости Крым, 02.07.2025

В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность

В Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T13:23

2025-07-02T13:23

2025-07-02T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что в 2018 году обвиняемая не предприняла необходимых мер по переселению людей из признанных аварийными и подлежащим сносу многоквартирных жилых домов поселка Партенит и села Малый Маяк.В июне 2021 года, будучи начальником управления имущественных и земельных отношений Алушты, заключила с директором коммерческой организации договор аренды муниципальной недвижимости. При этом плата за нее не вносилась. В результате ущерб составил более 2 млн рублей, добавили в Следкоме.По данным прокуратуры Крыма, с 2018 по 2023 год обвиняемая неоднократно получала взятки в размере от 100 до 285 тысяч рублей за покровительство при предоставлении недвижимого имущества в собственность взяткодателей, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства.Незаконная деятельность экс-чиновницы выявлена и пресечена сотрудниками органов внутренних дел и следственного комитета. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что бывшего администратора Белогорского районного суда Крыма обвиняют в мошенничестве за оказание юридической "помощи" своему знакомому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионовКрымчанка пыталась похитить квартиры по поддельному завещаниюДиректор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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