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В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность
В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность
В Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T13:23
2025-07-02T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что в 2018 году обвиняемая не предприняла необходимых мер по переселению людей из признанных аварийными и подлежащим сносу многоквартирных жилых домов поселка Партенит и села Малый Маяк.В июне 2021 года, будучи начальником управления имущественных и земельных отношений Алушты, заключила с директором коммерческой организации договор аренды муниципальной недвижимости. При этом плата за нее не вносилась. В результате ущерб составил более 2 млн рублей, добавили в Следкоме.По данным прокуратуры Крыма, с 2018 по 2023 год обвиняемая неоднократно получала взятки в размере от 100 до 285 тысяч рублей за покровительство при предоставлении недвижимого имущества в собственность взяткодателей, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства.Незаконная деятельность экс-чиновницы выявлена и пресечена сотрудниками органов внутренних дел и следственного комитета. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что бывшего администратора Белогорского районного суда Крыма обвиняют в мошенничестве за оказание юридической "помощи" своему знакомому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионовКрымчанка пыталась похитить квартиры по поддельному завещаниюДиректор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ
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крым, алушта, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, взятка, видео, видео
В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность

В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за получение взяток и злоупотребление полномочиями

13:23 02.07.2025 (обновлено: 13:33 02.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что в 2018 году обвиняемая не предприняла необходимых мер по переселению людей из признанных аварийными и подлежащим сносу многоквартирных жилых домов поселка Партенит и села Малый Маяк.
В июне 2021 года, будучи начальником управления имущественных и земельных отношений Алушты, заключила с директором коммерческой организации договор аренды муниципальной недвижимости. При этом плата за нее не вносилась. В результате ущерб составил более 2 млн рублей, добавили в Следкоме.
"Также бывшее должностное лицо обвиняется в получении взяток за сокращение установленных законом сроков рассмотрения заявлений по передаче в собственность муниципального земельного участка, ускорение перераспределения муниципального земельного участка, за обеспечение выигрыша фирмы на торгах аренды муниципального имущества", - отметили в СК.
По данным прокуратуры Крыма, с 2018 по 2023 год обвиняемая неоднократно получала взятки в размере от 100 до 285 тысяч рублей за покровительство при предоставлении недвижимого имущества в собственность взяткодателей, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства.
"Всего таким образом женщина получила более 900 тысяч рублей", - уточнили в надзорном ведомстве.
Незаконная деятельность экс-чиновницы выявлена и пресечена сотрудниками органов внутренних дел и следственного комитета. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что бывшего администратора Белогорского районного суда Крыма обвиняют в мошенничестве за оказание юридической "помощи" своему знакомому.
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