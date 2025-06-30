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Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионов

Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионов - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионов

Житель Севастополя приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по уголовному делу о причинении ущерба на общую сумму более 76 РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T15:29

2025-06-30T15:29

2025-06-30T15:29

севастополь

новости севастополя

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банкротство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Житель Севастополя приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по уголовному делу о причинении ущерба на общую сумму более 76 миллионов рублей путем преднамеренного банкротства и мошенничества. Об этом сообщили в городской прокуратуре.Установлено, что осужденный в период с декабря 2014 по апрель 2017 года, будучи генеральным директором коммерческой организации, совершил ее преднамеренное банкротство, заключив с физическими и юридическими лицами договоры на заведомо невыгодных для возглавляемой им организации условиях.Указанные действия повлекли неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования налоговых органов и ряда кредиторов. Общая сумма неисполненных денежных обязательств и обязательных платежей составила более 39,1 млн рублей, добавили в надзорном ведомстве.Кроме того, осужденный в период с октября 2014 по ноябрь 2015 года получил у знакомого займы на сумму почти 37,8 млн рублей, заведомо не намереваясь их возвращать, подчеркнули в прокуратуре.Мужчина признан виновным по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 120 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района отправится в колонию на пять лет за махинации с недвижимостью. Злоумышленник по поддельному паспорту заключил договор купли-продажи квартиры в Симферополе и получил за это 3,8 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сожители продавали квартиры в опасном доме33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в СимферополеДвое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, банкротство , мошенничество, суд, приговор