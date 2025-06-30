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Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионов
Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионов - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионов
Житель Севастополя приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по уголовному делу о причинении ущерба на общую сумму более 76 РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T15:29
2025-06-30T15:29
2025-06-30T15:29
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новости севастополя
прокуратура города севастополя
банкротство
мошенничество
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Житель Севастополя приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по уголовному делу о причинении ущерба на общую сумму более 76 миллионов рублей путем преднамеренного банкротства и мошенничества. Об этом сообщили в городской прокуратуре.Установлено, что осужденный в период с декабря 2014 по апрель 2017 года, будучи генеральным директором коммерческой организации, совершил ее преднамеренное банкротство, заключив с физическими и юридическими лицами договоры на заведомо невыгодных для возглавляемой им организации условиях.Указанные действия повлекли неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования налоговых органов и ряда кредиторов. Общая сумма неисполненных денежных обязательств и обязательных платежей составила более 39,1 млн рублей, добавили в надзорном ведомстве.Кроме того, осужденный в период с октября 2014 по ноябрь 2015 года получил у знакомого займы на сумму почти 37,8 млн рублей, заведомо не намереваясь их возвращать, подчеркнули в прокуратуре.Мужчина признан виновным по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 120 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района отправится в колонию на пять лет за махинации с недвижимостью. Злоумышленник по поддельному паспорту заключил договор купли-продажи квартиры в Симферополе и получил за это 3,8 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сожители продавали квартиры в опасном доме33 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в СимферополеДвое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, банкротство , мошенничество, суд, приговор
Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионов
Севастопольца осудили за преднамеренное банкротство и мошенничество на 76 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Житель Севастополя приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по уголовному делу о причинении ущерба на общую сумму более 76 миллионов рублей путем преднамеренного банкротства и мошенничества. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
Установлено, что осужденный в период с декабря 2014 по апрель 2017 года, будучи генеральным директором коммерческой организации, совершил ее преднамеренное банкротство, заключив с физическими и юридическими лицами договоры на заведомо невыгодных для возглавляемой им организации условиях.
"В результате проведения по этим договорам расчета путем взаимозачета встречных обязательств осужденный вывел ликвидные активы организации, лишив ее возможности извлекать прибыль. В дальнейшем он издал приказ об обнаружении крупной недостачи, а в апреле 2017 года обратился от имени организации в Арбитражный суд Севастополя с заявлением о признании ее банкротом", – сказано в сообщении.
Указанные действия повлекли неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования налоговых органов и ряда кредиторов. Общая сумма неисполненных денежных обязательств и обязательных платежей составила более 39,1 млн рублей, добавили в надзорном ведомстве.
Кроме того, осужденный в период с октября 2014 по ноябрь 2015 года получил у знакомого займы на сумму почти 37,8 млн рублей, заведомо не намереваясь их возвращать, подчеркнули в прокуратуре.
"Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района Севастополя суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя" – уточнили в городской прокуратуре.
Мужчина признан виновным по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 120 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось
, что житель Симферопольского района отправится в колонию на пять лет за махинации с недвижимостью. Злоумышленник по поддельному паспорту заключил договор купли-продажи квартиры в Симферополе и получил за это 3,8 млн рублей.
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